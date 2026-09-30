Doação de sangue para maiores de mais de 70 anos é liberada em nova regulamentação no Brasil

Ministério da Saúde libera doação de sangue para pessoas com mais de 70 anos ou mais em nova portaria que visa aumentar os estoques e a segurança transfusional

Uma mudança importante nas diretrizes de saúde do país permite que pessoas com mais de 70 anos ou mais, desde que em boas condições de saúde, possam realizar a doação de sangue. A medida foi oficializada pela Portaria GM/MS 11.685/2026, publicada pelo Ministério da Saúde.

A nova norma estabelece que a aptidão desses doadores será definida após uma avaliação clínica rigorosa realizada nos serviços de hemoterapia. O objetivo é garantir que a frequência e os intervalos entre as doações respeitem as necessidades específicas dessa faixa etária.

Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação, o regulamento técnico passou a valer a partir desta quarta-feira, dia 30 de setembro de 2026, com foco na atualização dos critérios de segurança e rastreabilidade do sangue coletado no Brasil.

Critérios para doação e procedimentos estéticos

O regulamento também traz mudanças para quem deseja doar sangue após realizar procedimentos como tatuagens, maquiagem definitiva ou uso de botox. Nesses casos, o prazo de espera é de apenas sete dias, desde que o serviço tenha normas de segurança comprovadas.

Caso não seja possível verificar as condições de segurança do local onde o procedimento foi feito, o período de impedimento será de quatro meses. O mesmo prazo de quatro meses é aplicado para pessoas que colocaram piercing na boca ou na região genital.

Avanços na segurança laboratorial e rastreabilidade

O Brasil tornou-se o primeiro país a implementar a obrigatoriedade do teste de malária em 100% das triagens de sangue. O exame é realizado pelo sistema NAT Plus, desenvolvido pela Fiocruz, que já detectava HIV e hepatites B e C.

Com essa tecnologia, o prazo de inaptidão para quem visitou áreas endêmicas ou de mata caiu significativamente. Antes, o impedimento poderia chegar a 12 meses, mas agora o período de restrição para esses doadores passou a ser de apenas 30 dias.

Gestão de estoques e validade de plaquetas

Para otimizar o uso dos hemocomponentes, a validade do concentrado de plaquetas pode ser estendida de cinco para sete dias. Essa medida exige que os hemocentros adotem protocolos rigorosos de controle de qualidade para garantir a eficácia do material.

Essa alteração é vista como essencial para pacientes oncológicos e pessoas em tratamento de quimioterapia, que dependem frequentemente de transfusões de plaquetas. O foco é reduzir perdas e garantir que mais pacientes recebam o tratamento necessário.

Perguntas Frequentes

Quem pode doar sangue atualmente?

Podem doar pessoas com boa saúde, pesando acima de ao menos 50 quilos, que estejam descansadas e alimentadas, apresentando documento oficial com foto.

Qual a idade máxima para doar sangue?

Com a nova portaria, não existe um limite superior fixo, permitindo que pessoas com mais de 70 anos ou mais doem, desde que aprovadas em avaliação clínica.

Quando tempo esperar após fazer uma tatuagem?O prazo é de sete dias se o local cumprir normas de segurança. Se o local for desconhecido, o prazo de espera é de quatro meses.

Como é feita a triagem de malária?

O país utiliza o teste NAT Plus, que identifica o parasita da malária em 100% das bolsas, permitindo que o prazo de espera caia para 30 dias.

Adolescentes podem doar sangue?

Sim, jovens a partir de 16 anos podem ser doadores, desde que apresentem autorização formal de seus responsáveis legais.