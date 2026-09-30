Museu de Ciências da Terra leva exposição de dinossauros ao Morro da Urca no Rio de Janeiro

Exposição A Aventura Pré-Histórica transforma o Morro da Urca em um centro de descobertas sobre fósseis e dinossauros para todas as idades

O Morro da Urca, um dos principais cartões-postais do Rio de Janeiro, recebe entre os dias 5 e 18 de outubro a exposição A Aventura Pré-Histórica. A iniciativa é uma parceria entre o Museu de Ciências da Terra (MCTer) e o Parque Bondinho Pão de Açúcar, levando peças raras para o público.

A mostra ocorre das 10h às 17h e faz parte do programa de itinerância do MCTer, que está com seu prédio histórico fechado para reformas. A instituição, ligada ao Serviço Geológico do Brasil (SGB), busca manter o acesso ao conhecimento científico durante o período de obras.

Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC), o acervo do museu é considerado um dos mais ricos da América Latina, contendo fósseis, rochas, minerais e meteoritos que narram a memória Geológico do nosso planeta.

Programação especial para o Dia das Crianças

No dia 12 de outubro, a programação ganha um reforço com o projeto SGBeduca. As crianças terão a oportunidade de participar de atividades lúdicas que aproximam os pequenos visitantes do mundo dos dinossauros e da paleontologia.

Entre as atrações confirmadas, os visitantes poderão realizar uma escavação em busca de réplicas de fósseis. Após a descoberta, será possível realizar a pintura das peças e levá-las para casa, além de participar de oficinas de origamis e corridas temáticas.

Laboratório de fósseis e aprendizado prático

Uma das atividades de maior destaque será o laboratório de fósseis. Mediadores do MCTer e do SGBeduca estarão no local para auxiliar as crianças na observação detalhada de dentes, ossos e pegadas de seres pré-históricos, utilizando lupas para uma experiência imersiva.

Segundo Gustavo Maciel, gerente-geral do Parque Bondinho Pão de Açúcar, a parceria une Ciências e turismo. O objetivo é incentivar a curiosidade dos jovens sobre a história da vida no planeta, mantendo o acervo em contato direto com a sociedade.

Informações sobre o Parque Bondinho

O Morro da Urca, que faz parte do complexo do Bondinho do Pão de Açúcar, possui ingressos a R$ 205,00 (inteira) e R$ 102,00 (meia). Brasileiros contam com um bilhete promocional de R$ 160,00.

Para residentes do estado do Rio de Janeiro, há valores diferenciados: adultos pagam R$ 89,00 e crianças de 3 a 12 anos pagam R$ 44,00. O parque, com 113 anos de história, já recebeu cerca de 56 milhões de visitantes.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Qual o período da exposição no Morro da Urca? A exposição A Aventura Pré-Histórica acontece entre os dias 5 e 18 de outubro, das 10h às 17h.

O que as crianças podem fazer no local? Além de ver fósseis, elas podem participar de escavações, pintar réplicas, fazer origamis e usar lupas em um laboratório especializado.

Por que o museu está levando a exposição para fora? O prédio sede do MCTer está atualmente fechado para reformas, e o programa de itinerância visa manter o acervo acessível ao público.

Quais itens compõem o acervo do MCTer? O museu possui uma vasta coleção que inclui fósseis, rochas, minerais, meteoritos e documentos históricos sobre a geologia.

Existem descontos para moradores do Rio de Janeiro? Sim, moradores do estado do Rio de Janeiro possuem tarifa especial de R$ 89,00 para adultos e R$ 44,00 para crianças de 3 a 12 anos.