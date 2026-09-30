Flávio Dino determina que Polícia Federal investigue onda de ataques a imagens católicas em todo o Brasil

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, ordenou uma investigação rigorosa da Polícia Federal sobre ataques a imagens católicas pelo país.

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta quarta-feira (30) que a Polícia Federal (PF) inicie uma investigação sobre uma aparente disseminação de ataques a imagens religiosas católicas em diferentes regiões do país. A decisão ocorre após o magistrado relatar o recebimento de diversas denúncias sobre atos de vandalismo contra símbolos RELIGIOSAS.

Segundo o despacho do ministro, os episódios de violência contra imagens de santos, que em alguns casos ocorreram dentro de igrejas, ganharam visibilidade após o magistrado decidir, no último domingo (27), pela manutenção de postagens na internet que criticavam um projeto sobre a destituição de Nossa Senhora Aparecida como padroeira do Brasil, conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação.

“Chegaram ao Gabinete, por vários meios, notícias de várias partes do Brasil demonstrando uma aparente onda de ataques nos últimos meses contra IMAGENS RELIGIOSAS”, afirmou Dino em seu documento oficial.

Cidades afetadas e tipificação dos crimes investigados

O ministro Flávio Dino listou 11 ocorrências registradas nos últimos meses em diversas cidades brasileiras. Entre os locais citados pelo magistrado estão Cuiabá, Salvador, Maceió, Londrina, Rio Grande, Esmeraldas, Jauru, Santo Amaro e Novo Progresso.

Dino destacou que o cenário atual é grave e envolve a suspeita de diversos delitos. Entre os crimes elencados estão o ultraje a culto, na modalidade vilipêndio, preconceito religioso, violência contra práticas religiosas, injúria qualificada por elemento religioso, ameaça, furto, dano, incêndio e violação de domicílio.

Justificativa para a atuação da Polícia Federal

A determinação para que a Polícia Federal assuma o caso se baseia na necessidade de uma repressão uniforme aos atos. O ministro ressaltou que a atuação é necessária devido à repercussão interestadual dos casos e à natureza aparente de crimes que ferem os direitos humanos fundamentais.

Além da investigação Polícia, o ministro também determinou que a Procuradoria-Geral da República seja notificada para atuar no processo. A medida busca garantir que todas as esferas jurídicas estejam cientes da extensão dos danos ao patrimônio religioso e à liberdade de culto no país.

Contexto da polêmica sobre a padroeira do Brasil

O cenário de tensão pública teve início com um debate sobre a possível destituição de Nossa Senhora Aparecida do posto de padroeira do Brasil. O tema surgiu a partir de análises que associavam grupos ligados ao presidenciável Flávio Bolsonaro ao projeto, embora o candidato negue qualquer intenção nesse sentido.

Após uma disputa jurídica que envolveu decisões conflitantes entre os ministros André Mendonça, Flávio Dino e Luiz Fux sobre a derrubada de publicações na internet, o caso ganhou grande repercussão. A decisão de Fux, que suspendeu os efeitos da decisão de Dino, restabeleceu a ordem anterior de Mendonça sobre os conteúdos em questão.

Perguntas Frequentes

O que motivou a investigação de Flávio Dino? O ministro determinou a investigação após receber diversas denúncias de ataques a imagens religiosas católicas em várias partes do Brasil.

Quais crimes estão sendo investigados? A lista inclui vilipêndio a culto, preconceito religioso, injúria qualificada, furto, dano, incêndio e violação de domicílio.

A investigação é restrita a uma única cidade? Não, o ministro citou casos em 11 cidades diferentes, abrangendo diversos estados, o que justifica a atuação da Polícia Federal pela repercussão interestadual.

Qual a relação com a padroeira do Brasil? O debate sobre a destituição de Nossa Senhora Aparecida gerou uma polêmica jurídica sobre liberdade de expressão, que antecedeu o relato da onda de ataques a imagens.

Quem participou das decisões judiciais sobre o tema? Os ministros André Mendonça, Flávio Dino e Luiz Fux tomaram decisões conflitantes sobre a remoção de postagens relacionadas ao projeto de destituição da padroeira.