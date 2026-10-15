Homem é preso no Paraná após agredir a própria avó com tijolo, diz G1

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Um homem foi preso no Paraná após agredir a própria avó com um tijolo, segundo G1. A agressão teria ocorrido depois que a mulher tentou impedir que ele fumasse maconha.
Conforme o G1, o suspeito foi localizado pela polícia na rua onde o crime ocorreu. Após a abordagem, ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil da cidade.
O caso foi noticiado pelo G1 em 15 de outubro de 2026.