Homem é preso no Paraná após agredir a própria avó com tijolo, diz G1

Suspeito foi encontrado pela polícia na rua do crime e levado à Delegacia de Polícia Civil, segundo o G1.

Um homem foi preso no Paraná após agredir a própria avó com um tijolo, segundo G1. A agressão teria ocorrido depois que a mulher tentou impedir que ele fumasse maconha.

Detalhes do caso

Conforme o G1, o suspeito foi localizado pela polícia na rua onde o crime ocorreu. Após a abordagem, ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil da cidade.

O caso foi noticiado pelo G1 em 15 de outubro de 2026.