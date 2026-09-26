Eleitor deve consultar local de votação com antecedência para evitar transtornos no dia das eleições, alerta TSE

A Justiça Eleitoral recomenda que todos os eleitores confirmem seus locais de votação antes do pleito, prevenindo surpresas diante de possíveis mudanças nas seções.

Para quem vota pela primeira vez, é indispensável descobrir exatamente onde fica a zona e a seção eleitorais indicadas no título. Já para os eleitores antigos, a orientação é não confiar apenas na memória, visto que alterações podem ocorrer devido a motivos de segurança ou logística, afetando um universo de 158,7 milhões de cidadãos aptos a votar.

A Justiça Eleitoral de ao menos 10 estados e do Distrito Federal já anunciou mudanças nos endereços das seções. No Rio de Janeiro, por exemplo, a alteração atinge ao menos 670 mil eleitores, com 277 locais de votação modificados, sendo que 72 dessas mudanças foram realizadas especificamente por critérios de segurança.

Como consultar seu local de votação

O TSE disponibiliza ferramentas digitais para facilitar essa consulta. Desde o dia 1º de setembro, o aplicativo e-Título permite que o eleitor verifique seu local de votação de forma rápida. Basta acessar a tela inicial do aplicativo e clicar na opção onde votar para obter a informação atualizada.

Além do aplicativo, disponível para Android e iOS, o eleitor pode utilizar o portal do TSE na internet. Na seção Serviços Eleitorais, o usuário deve selecionar a opção Onde votar. Para concluir a busca, será necessário informar o número do CPF ou do título de eleitor, a data de nascimento e o nome da mãe.

Verifique os canais regionais

Além das ferramentas nacionais, os 27 tribunais regionais eleitorais costumam manter em seus portais oficiais uma lista detalhada com todas as mudanças ocorridas nas zonas eleitorais de cada jurisdição. É recomendável que o eleitor acesse o site do TRE do seu estado para conferir avisos específicos sobre o tema.

Vale lembrar que o eleitorado brasileiro está distribuído em 5.571 municípios, além de 186 cidades no exterior. Todo esse contingente está organizado em 517.206 seções eleitorais, que por sua vez estão divididas em 2.641 zonas eleitorais, reforçando a complexidade da logística que exige atenção do cidadão.

Perguntas frequentes sobre o local de votação

Por que devo verificar meu local de votação?

Porque o endereço da sua seção pode ter mudado desde a última eleição, mesmo que você vote no mesmo lugar há anos.

Onde posso consultar meu local de votação?

Você pode consultar pelo aplicativo e-Título ou pelo portal oficial do TSE na área de Serviços Eleitorais.

Quais dados são necessários para a consulta no portal?

É preciso informar o número do CPF ou do título, a data de nascimento e o nome da mãe.

As mudanças de local são comuns?

Sim, alterações ocorrem em diversos estados por motivos de segurança ou readequação logística, afetando milhares de eleitores.

Onde encontro informações sobre mudanças específicas do meu estado?

Acesse o portal do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do seu estado para verificar avisos e listas completas de mudanças nas zonas eleitorais.