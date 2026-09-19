🔥 DOMINGO É DIA DE CARNE ASSADA NA ARENA BANESTADO! 🥩🔥

Prepare-se para aquele churrasco caprichado, com carnes defumadas, saborosas e feitas no ponto certo! 🤤

Confira o cardápio especial:

🥩 Combo Costela — Costela + purê + Coca-Cola 2L por R$ 79,90/kg

🍖 Costelinha Suína Barbecue — R$ 69,90/kg

🥩 Fraldinha e Maminha — R$ 84,90/kg

🥗 Maionese avulsa — R$ 15,00

🍚 Arroz ou farofa — R$ 10,00 a porção

🔥 E tem mais: costela assada, defumada por horas e com aquele sabor que se sente!

📦 Faça sua reserva antecipada e garanta a sua quantidade!

🛵 Também tem entrega a domicílio.

📲 Pedidos e reservas: (44) 99749-2623

ARENA BANESTADO — o melhor churrasco, agora na sua casa! 🥩🔥

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