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🔥 DOMINGO É DIA DE CARNE ASSADA NA ARENA BANESTADO! 🥩🔥
Prepare-se para aquele churrasco caprichado, com carnes defumadas, saborosas e feitas no ponto certo! 🤤
Confira o cardápio especial:
🥩 Combo Costela — Costela + purê + Coca-Cola 2L por R$ 79,90/kg
🍖 Costelinha Suína Barbecue — R$ 69,90/kg
🥩 Fraldinha e Maminha — R$ 84,90/kg
🥗 Maionese avulsa — R$ 15,00
🍚 Arroz ou farofa — R$ 10,00 a porção
🔥 E tem mais: costela assada, defumada por horas e com aquele sabor que se sente!
📦 Faça sua reserva antecipada e garanta a sua quantidade!
🛵 Também tem entrega a domicílio.
📲 Pedidos e reservas: (44) 99749-2623
ARENA BANESTADO — o melhor churrasco, agora na sua casa! 🥩🔥
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