Gol bate contra poste em frente a batalhão da PM e motorista é autuado por embri

Gol bate contra poste em frente a batalhão da PM e motorista é autuado por embriaguez em Cascavel

Motorista ficou agitado após a colisão, recebeu atendimento do Siate e foi encaminhado para atendimento médico

Um Volkswagen Gol bateu contra um poste na noite desta sexta-feira (18), no cruzamento da Rua Academia com a Rua Filosofia, em Cascavel. A colisão aconteceu em frente a um batalhão da Polícia Militar.

Após o acidente, o motorista saiu do veículo e passou a discutir com policiais que estavam no local. Segundo as informações, ele apresentava ferimentos no rosto e estava bastante agitado.

Uma equipe do Siate foi acionada e prestou atendimento ao homem, que posteriormente foi encaminhado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Na sequência, ele seria levado à Delegacia da Polícia Civil.

O motorista foi autuado por embriaguez ao volante. Dentro do veículo, foram encontradas diversas bebidas alcoólicas.

O Volkswagen Gol também apresentava pendências na documentação e acabou sendo recolhido pelas equipes após a ocorrência.

Reprodução

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