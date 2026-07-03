DOMINGO VOCÊ LEVA O MELHOR CHURRASCO PRA SUA CASA!​Esqueça o trabalho na chur…

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🔥 DOMINGO VOCÊ LEVA O MELHOR CHURRASCO PRA SUA CASA! 🔥
Esqueça o trabalho na churrasqueira e aproveite o domingo com quem você ama. O NECO BBQ prepara tudo para você!
⭐ COMBO DESTAQUE ⭐
🥩 1 kg de Costela Bovina Defumada + Purê de Mandioca + Coca-Cola 2L
💥 Apenas R$ 75,00
🍲 Também teremos:
• Feijoada para viagem – R$ 40,00 a marmita
🥩 Carnes Avulsas
• Costela bovina – R$ 64,00/kg
• Fraldinha – R$ 79,90/kg
• Maminha – R$ 79,99/kg
• Costelinha Barbecue – R$ 69,00/kg
• Cupim Defumado – R$ 79,00/kg
• Carnes na Parrilla (Ancho ou Chorizo) – R$ 110,00/kg
📲 Faça sua encomenda:
📞 (44) 99947-2623
📞 (44) 99905-2030
👉 @neco.bbq
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