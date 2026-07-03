DOMINGO VOCÊ LEVA O MELHOR CHURRASCO PRA SUA CASA!​Esqueça o trabalho na chur…

🔥 DOMINGO VOCÊ LEVA O MELHOR CHURRASCO PRA SUA CASA! 🔥

​Esqueça o trabalho na churrasqueira e aproveite o domingo com quem você ama. O NECO BBQ prepara tudo para você!

​⭐ COMBO DESTAQUE ⭐

🥩 1 kg de Costela Bovina Defumada + Purê de Mandioca + Coca-Cola 2L

💥 Apenas R$ 75,00

​🍲 Também teremos:

• Feijoada para viagem – R$ 40,00 a marmita

​🥩 Carnes Avulsas

• Costela bovina – R$ 64,00/kg

• Fraldinha – R$ 79,90/kg

• Maminha – R$ 79,99/kg

• Costelinha Barbecue – R$ 69,00/kg

• Cupim Defumado – R$ 79,00/kg

• Carnes na Parrilla (Ancho ou Chorizo) – R$ 110,00/kg

​📲 Faça sua encomenda:

📞 (44) 99947-2623

📞 (44) 99905-2030

👉 @neco.bbq

Source

Mais Notícias

Home Page – Início

Source link

More: The Global Track

Corinthia Mes