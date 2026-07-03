Santa Felicidade celebra tradição com 11 toneladas de frango e polenta fritos

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O Bosque São Cristóvão, em Santa Felicidade, bairro turístico e gastronômico de Curitiba, recebe nesta sexta (03), sábado (4) e domingo (5) a 42ª edição da Festa do Frango com Polenta e Vinho. O evento promete uma programação repleta de atrações para a família, como gastronomia típica, shows musicais e celebração da cultura italiana. Os ingressos custam R$ 12.
Segundo os organizadores, são esperadas pelo menos 20 mil pessoas nos três dias de evento. Os voluntários devem preparar seis toneladas de frango frito, cinco toneladas de polenta, quatro toneladas de risoto e quatro toneladas de macarrão. Também estarão à disposição dos visitantes churrasco de igreja, doces artesanais, salgados e mais opções em foodtrucks.
“A Festa do Frango, Polenta e Vinho é um momento especial de convivência comunitária, alegria e partilha. Ao longo do fim de semana celebramos nossas raízes culturais, mas também o essencial: a nossa fé. No domingo, convidamos todos a participarem da Santa Missa no bosque, que é o coração espiritual de toda essa celebração”, destaca o pároco Pe. Luis Espinel C.S.
Além da gastronomia, a festa terá apresentações de grupos folclóricos, shows musicais de vários estilos, e outras atrações para a família, como feita de artesanato. Para quem quiser, haverá um telão no final da festa para o jogo do Brasil contra a Noruega, pelas oitava de final da Copa do Mundo.
“A festa é da comunidade da Paróquia São José. É uma alegria fazer parte disso há 24 anos, mas a tradição vem de família. Minha mãe desde mais moça ajuda e continua participando, assim como meu pai fez por muito tempo. É uma festa familiar e uma alegria participar. Fica o convite para todos que venham participar com a gente”, disse Josinei Ercole Pereira, um dos organizadores.
03 de julho (sexta-feira)
04 de julho (sábado)
05 de julho (domingo)
O Bosque São Cristóvão fica na Rua Margarida Ângela Zardo Miranda, 188, Santa Felicidade. Os ingressos custam R$ 12 e são vendidos no local. Crianças até 12 anos e idosos a partir de 60 anos não pagam.
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