Donald Trump critica atuação do Brasil contra PCC e CV em documento enviado ao Congresso dos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, expressou críticas ao governo brasileiro por, segundo sua avaliação, ter falhado no combate ao PCC e CV.

A declaração consta em um documento oficial enviado ao Congresso norte-americano na última terça-feira (15). O texto identifica países considerados estratégicos no trânsito ou na produção de drogas ilícitas para o ano fiscal de 2027.

Conforme informação divulgada pela Agência Brasil, o mandatário norte-americano argumentou que, enquanto outros países adotaram medidas corajosas, o Brasil não conseguiu conter as organizações criminosas.

Acusações sobre o combate às facções

No documento, Trump classifica o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas estrangeiras. Segundo o presidente, esses grupos transformaram o Brasil em um centro para os fluxos globais de cocaína.

O texto afirma que tais organizações constituem uma ameaça crescente à paz e à segurança mundial. Por isso, o governo americano defende que o Brasil adote medidas agressivas para derrotá-las antes que a influência desses grupos se espalhe ainda mais.

Designação como organizações terroristas

Vale lembrar que os Estados Unidos já haviam designado o PCC e o CV como Organizações Terroristas Estrangeiras (FTO) em maio deste ano. A medida entrou em vigor oficialmente no dia 5 de junho.

Na época, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, pontuou que as redes dessas facções ultrapassam as fronteiras brasileiras. O governo brasileiro, por sua vez, contestou a classificação na ocasião, defendendo a soberania nacional.

Brasil fora de listas críticas de produção

Apesar das críticas severas de Trump, o documento não coloca o Brasil entre os países que falharam de maneira demonstrável no cumprimento de obrigações internacionais de combate às drogas.

Além disso, o Brasil não figura na lista oficial dos principais países de trânsito ou produção de drogas ilícitas, que inclui nações como Bolívia, Colômbia, México e Peru.

Diferença de tratamento entre governos

O documento de Trump apresenta um contraste claro no tratamento aos países. Enquanto Brasil e Nicarágua receberam críticas, governos como os de Argentina, Equador e El Salvador foram elogiados por sua proximidade com os Estados Unidos.

O presidente também mencionou avanços na cooperação com Bolívia, Colômbia e Peru, citando mudanças recentes de governo como fatores positivos para o enfrentamento ao narcotráfico na região.

Perguntas Frequentes (FAQ)

1. O que Trump disse sobre o Brasil? O presidente dos EUA afirmou que o governo brasileiro não conseguiu enfrentar o PCC e o CV, classificados por ele como organizações terroristas.

2. O Brasil foi incluído na lista de países produtores de drogas? Não, o Brasil não consta na lista de principais países de trânsito ou produção de drogas ilícitas citada no documento.

3. O PCC e o CV são considerados terroristas pelos EUA? Sim, o Departamento de Estado norte-americano designou ambos como Organizações Terroristas Estrangeiras em junho de 2026.

4. Qual a posição do governo brasileiro sobre a classificação? O governo do Brasil contestou a classificação de organizações terroristas, defendendo que o combate ao crime deve respeitar a soberania nacional.

5. Quais países foram elogiados por Trump no documento? O presidente Elogio governos considerados aliados, como Argentina, Equador e El Salvador, além de citar avanços em Bolívia, Colômbia e Peru.