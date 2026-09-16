Série sobre eleições traz perguntas sobre assédio eleitoral e “showmícios”

Dando continuidade à série sobre as eleições deste ano, o MP Responde desta semana traz perguntas sobre “showmícios” e assédio eleitoral. As respostas são da Promotora de Justiça Giovanna Prajiante Bertolino, do Ministério Público do Paraná. Confira:

– Um candidato anunciou comício no meu bairro com show de cantores famosos para animar. Essa atração é permitida?

– Meu patrão está ameaçando demitir quem não votar no candidato dele. Isso não é crime? Como denunciar?

Serviço à população – O MP Responde tem o formato de spot com até um minuto e meio de duração, nos quais procuradores e promotores de Justiça respondem perguntas relacionadas ao trabalho do Ministério Público e a assuntos jurídicos.

Os spots podem ser veiculados gratuitamente por qualquer rádio interessada. As perguntas são baseadas em questões da comunidade que chegam ao MPPR, e também é possível sugerir temas. Os contatos são o e-mail: [email protected] ou nossas redes sociais, no perfil @mpparana.

Podcasts – Os programas de rádio do MPPR também são disponibilizados nas plataformas Spotify e Apple.

Edições anteriores:

– Recebi no WhatsApp um vídeo de um candidato que desconfio ser falso. Posso denunciar? Como faço isso?

– Um candidato a deputado da minha cidade está distribuindo cestas básicas. Isso não é compra de votos? Onde posso denunciar?

– Vi que um lutador ficou gravemente ferido numa competição. Quem o feriu cometeu crime ou isso faz parte da luta?

– Um jogador de futebol teve fratura exposta por causa de uma jogada violenta do adversário. Ele pode processar esse adversário?

– Cuido de uma tia com deficiência que precisa de remédios e fraldas descartáveis. Ela tem o direito de receber isso de graça pelo SUS?

– Tenho uma deficiência não visível e já fui questionado porque estava usando atendimento preferencial. Preciso provar minha deficiência toda vez?

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