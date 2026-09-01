Duane ‘Keffe D’ Davis é condenado pela morte do rapper Tupac Shakur

Duane “Keffe D” Davis, um ex-chefe de gangue de 63 anos, foi considerado culpado pelo assassinato do rapper Tupac Shakur.

O artista foi alvo de vários disparos em 7 de setembro de 1996 durante um ataque drive-by em Las Vegas e morreu dias depois. Davis foi acusado em 2023 pelo crime e aguardava julgamento na mesma cidade.

Ele responde pela acusação de homicídio com uso de arma mortal e pode ser condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional.