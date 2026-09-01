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Imagem do avião Latam com 151 pessoas atolado na lama após sair da pista em Cascavel

Avião da Latam com 151 pessoas sai da pista e fica atolado na lama em Cascavel

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Imagem do avião Latam com 151 pessoas atolado na lama após sair da pista em Cascavel
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Um avião da Latam com 151 pessoas a bordo saiu da pista durante o pouso no Aeroporto Regional de Cascavel, no Oeste do Paraná, na manhã desta segunda-feira (31). A aeronave ficou atolada na lama ao lado da pista, mas ninguém ficou ferido.

O voo LA3858 havia partido do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, com 145 passageiros e seis tripulantes. O incidente ocorreu por volta das 9h45, enquanto chovia na região de Cascavel.

Interrupção das operações no aeroporto

Após ultrapassar o limite da pista, a aeronave parou na área de lama próxima ao pavimento. Em decorrência do ocorrido, o Aeroporto Regional de Cascavel permaneceu fechado para pousos e decolagens até pelo menos as 14 horas do mesmo dia, dificultando o tráfego aéreo local.

Ações da Latam e assistência aos passageiros

A Latam cancelou o voo de retorno previsto entre Cascavel e Guarulhos e está realocando os passageiros em outras operações a partir de Foz do Iguaçu, também no Oeste do Paraná. A companhia informou que está prestando assistência aos passageiros e tripulantes, além de colaborar com as autoridades responsáveis pela apuração do incidente.

Segundo a empresa, um equipamento especial será enviado para remoção da aeronave, com previsão de chegada às 19h. Até que todos os procedimentos de segurança sejam concluídos, o aeroporto continuará fechado para pousos e decolagens.

Causas ainda a serem investigadas

As razões para a saída de pista ainda estão sendo investigadas. A Latam afirmou que mantém rigorosas medidas técnicas e operacionais para garantir a segurança dos voos e reitera o compromisso com a segurança de seus clientes e funcionários.

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fabioaugusto
REDAÇÃO: UBIRATÃ ONLINE - FÁBIO AUGUSTO CELESTINO

Desde 2003 trabalhando com notícias.

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