Duas mortes e mais de uma dezena desaparecidos após enchente súbita no Grand Canyon

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Uma enchente súbita atingiu as regiões de Bright Angel Canyon e Phantom Ranch, no Grand Canyon, causando a morte de duas pessoas e deixando 14 desaparecidas ou não localizadas, informou o Serviço Nacional de Parques (NPS) dos Estados Unidos.
A inundação ocorreu na tarde de sábado e destruiu pontes de pedestres, além de arrastar grandes rochas pelo curso d’água, provocando pânico entre os visitantes. Até o momento, 62 pessoas foram resgatadas por helicópteros.
Entre os sobreviventes está Nikki Baggs, que descreveu a situação como “aterrorizante”. Ela e seus amigos estavam no Phantom Ranch quando a enchente começou e precisaram buscar terreno mais alto sob orientação dos guardas do parque. O resgate ocorreu por volta das 21h30 no horário local.
Joey Martin, que trabalhava em um projeto de tubulação no local, testemunhou o aumento rápido do nível de água e o impacto devastador do fluxo que chegou a 4,5 metros de altura, destruindo uma ponte próxima à sua base.
O NPS informou que os esforços de busca e salvamento continuam, e que cerca de 40% da Transcanyon Waterline, responsável pelo fornecimento de água a visitantes e moradores locais, foi destruída ou danificada pela enchente.
O parque suspendeu temporariamente a hospedagem no South Rim devido aos danos na infraestrutura hídrica e alertou para a previsão de mais tempestades e chuvas intensas, que podem agravar o risco de novas inundações, deslizamentos de terra e queda de pedras.
As chuvas intensas são atribuídas às monções norte-americanas, que trazem ar quente e úmido do Golfo da Califórnia e do Pacífico tropical, capazes de desencadear tempestades repentinas e imprevisíveis na região montanhosa.
Devido ao solo geralmente seco, esses eventos causam enchentes rápidas e perigosas, além do risco acrescido de incêndios pela incidência frequente de raios. Alertas de enchentes abrangem partes do Arizona, Novo México, Utah e Colorado.