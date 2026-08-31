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Novos Promotores Substitutos tomam posse no Ministério Público do Paraná nesta sexta-feira (4/9), em solenidade na sede da instituição

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O Ministério Público do Paraná empossa nesta sexta-feira, 4 de setembro, 11 Promotores Substitutos: Marisa Neves Magalhães Cordeiro, Vinícius de Faria dos Santos, Leandro Antônio de Sales, Bráulio Santos Rabelo de Araújo, Marcela Donatelli do Carmo, Luisa Sofia Charmak, Giovani Curioletti Pereira, Natália Paz de Carvalho, Caio Buose Bazoti, Rodrigo Bley Santos e Letícia Marguesini Sanches.

A cerimônia de posse acontece às 17 horas, no auditório do Bloco II da sede da instituição em Curitiba (Rua Marechal Hermes, 820, Centro Cívico). Haverá transmissão ao vivo pelo canal do MPPR no YouTube. 

Os novos Promotores estão entre os 54 candidatos aprovados no concurso público iniciado em setembro de 2025, que contou com 3.694 inscritos.

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fabioaugusto
REDAÇÃO: UBIRATÃ ONLINE - FÁBIO AUGUSTO CELESTINO

Desde 2003 trabalhando com notícias.

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