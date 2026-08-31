Filhas de candidato a deputado estadual por SC morrem em acidente na BR-163 no Paraná

Duas irmãs, Bruna e Micheli Di Berti, morreram em acidente de carro na manhã desta segunda-feira (31) na BR-163, entre as cidades paranaenses de Toledo e Cascavel. As vítimas, de 33 e 29 anos, são filhas do candidato a deputado estadual por Santa Catarina Everaldo Di Berti, presidente do PL em São Miguel do Oeste (SC).

O Chevrolet Onix em que estavam saiu de Toledo e, ao atingir o contorno do km 203, próximo a Cascavel, aquaplanou, conforme informações coletadas pela RPC. O motorista perdeu o controle, colidiu com a tampa de escoamento da água e o veículo capotou.

Detalhes do acidente e vítimas

O condutor do veículo, um homem de 32 anos e marido de Bruna, sofreu ferimentos leves e foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Cascavel, onde fez o teste do bafômetro, que resultou negativo para álcool. As duas irmãs estavam inconscientes quando os bombeiros chegaram e, apesar das tentativas de reanimação, não resistiram aos ferimentos.

Além deles, estava no carro uma criança de 6 anos, filho de Bruna e neto do candidato a deputado. O menino sofreu fraturas e foi levado ao Hospital Universitário do Paraná pela concessionária responsável pela rodovia.

Resposta do candidato e apoio

Everaldo Di Berti divulgou uma nota de pesar nesta segunda-feira, expressando sua tristeza e dor pelo falecimento das filhas. Ele afirmou que, neste momento difícil, a família busca conforto e esperança, pedindo a Deus que receba Bruna e Micheli.

Ações no local e apoio das equipes de emergência

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e ambulâncias da concessionária da rodovia atenderam a ocorrência. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local para organizar o trânsito e auxiliar nas investigações sobre as causas do acidente.

Perguntas frequentes

Quem eram as vítimas do acidente?

As vítimas fatais foram Bruna e Micheli Di Berti, irmãs e filhas do candidato a deputado estadual por Santa Catarina, Everaldo Di Berti.

Qual foi a causa do acidente?

O veículo aquaplanou na pista quando passava pelo contorno do km 203 na BR-163, o que fez o motorista perder o controle e colidir contra a tampa de escoamento da água.

Havia crianças no carro?

Sim, uma criança de 6 anos, filho de Bruna, também estava no veículo e sofreu fraturas, sendo encaminhado ao hospital pela concessionária da rodovia.