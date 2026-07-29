EM MENOS DE 24 HORAS, POLÍCIA RECUPERA VEÍCULOS FURTADOS NA ZONA RURAL DE IRETAM

EM MENOS DE 24 HORAS, POLÍCIA RECUPERA VEÍCULOS FURTADOS NA ZONA RURAL DE IRETAMA

A atuação rápida das forças de segurança resultou na recuperação de dois veículos furtados durante crimes registrados em propriedades rurais de Iretama.

O primeiro caso ocorreu na comunidade Ouro Verde, onde moradores foram rendidos por criminosos armados. Durante a ação, os suspeitos fugiram levando um veículo GM Corsa. Após diligências realizadas pelas equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil, o automóvel foi localizado abandonado em uma área rural no dia seguinte ao crime.

Já a segunda ocorrência foi registrada no Sítio Nossa Senhora Aparecida, onde uma residência foi invadida e uma caminhonete Toyota Hilux foi furtada. Durante patrulhamento e apuração de denúncias, equipes da ROTAM de Campo Mourão localizaram o veículo durante a madrugada, estacionado no pátio de um hospital.

Os dois veículos foram recuperados e encaminhados às autoridades competentes para os procedimentos legais antes de serem devolvidos aos proprietários.

A rápida resposta das forças de segurança reforça o compromisso da Polícia Militar e da Polícia Civil no combate à criminalidade e na proteção dos moradores da zona rural de Iretama.

As investigações continuam para identificar os autores dos crimes e responsabilizá-los perante a Justiça.

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