É HOJE!A Expobira 2026 começa e a Bortoli Chopp já está pronta para receber vo…

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🍻🎉 É HOJE!
A Expobira 2026 começa e a Bortoli Chopp já está pronta para receber você com o autêntico Chopp Colônia: gelado, cremoso e com a qualidade que você já conhece! 🍺
Reúna os amigos, venha brindar e aproveitar quatro dias de muita festa, música e momentos especiais.
📍 Esperamos você na Expobira 2026!
Bortoli Chopp o sabor que não pode faltar na sua festa! 🍻
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