É HOJE!A Expobira 2026 começa e a Bortoli Chopp já está pronta para receber vo…

🍻🎉 É HOJE!

A Expobira 2026 começa e a Bortoli Chopp já está pronta para receber você com o autêntico Chopp Colônia: gelado, cremoso e com a qualidade que você já conhece! 🍺

Reúna os amigos, venha brindar e aproveitar quatro dias de muita festa, música e momentos especiais.

📍 Esperamos você na Expobira 2026!

Bortoli Chopp o sabor que não pode faltar na sua festa! 🍻

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