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Pizza quentinha, saindo direto do forno para sua casa! 🍕🔥
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Das 18h30 às 23h00
📍 Av. João Pipino, 1129 – Ubiratã/PR
🔥 Bravazze Pizza – O Sabor que Conquista! ❤️
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