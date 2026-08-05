Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
🐢 MEGA COMBO DONATELLO! 🍕
Reúna a família e os amigos e aproveite essa super promoção que une sabor, qualidade e economia!
🔥 10 esfihas abertas por apenas R$ 34,99!
Você monta o combo do seu jeito, escolhendo a quantidade de cada sabor: 🥩 Carne 🌭 Calabresa 🌽 Milho com Bacon 🍗 Frango com Catupiry
Tudo isso com uma massa leve, recheios caprichados e aquele sabor irresistível que só a Donatello oferece!
📲 Faça seu pedido agora mesmo pelo WhatsApp: (44) 99964-9270
📍 Avenida Ascanio Moreira de Carvalho, 2706 – São Vicente
Donatello Pizzas e Esfihas: Siga nosso Instagram: @donatello_pizzasesfihas
Source link
More: The Global Track