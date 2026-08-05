🐢 MEGA COMBO DONATELLO! 🍕

Reúna a família e os amigos e aproveite essa super promoção que une sabor, qualidade e economia!

🔥 10 esfihas abertas por apenas R$ 34,99!

Você monta o combo do seu jeito, escolhendo a quantidade de cada sabor: 🥩 Carne 🌭 Calabresa 🌽 Milho com Bacon 🍗 Frango com Catupiry

Tudo isso com uma massa leve, recheios caprichados e aquele sabor irresistível que só a Donatello oferece!

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📍 Avenida Ascanio Moreira de Carvalho, 2706 – São Vicente

Donatello Pizzas e Esfihas: Siga nosso Instagram: @donatello_pizzasesfihas

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