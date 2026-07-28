eBay pagará R$ 250 milhões após casal ser alvo de campanha de assédio bizarro com baratas e máscaras

A eBay concordou em pagar uma indenização de R$ 250 milhões para encerrar uma disputa judicial histórica envolvendo o assédio contra um casal de jornalistas.

O caso, que chocou o mundo corporativo, envolveu táticas de intimidação extremas organizadas por ex-funcionários da companhia contra os fundadores de um boletim especializado. A situação marca o fim de um longo processo judicial que durou mais de seis anos entre as partes envolvidas.

A empresa aceitou o pagamento de US$ 48,7 milhões, o equivalente a cerca de R$ 250 milhões na cotação atual, para compensar os danos causados a David e Ina Steiner. O desfecho foi reportado pelo jornal britânico The Guardian, confirmando o encerramento das ações criminais e civis.

Conforme informação divulgada pelo jornal The Guardian, a empresa tentou silenciar as reportagens críticas que o casal publicava sobre suas operações no site EcommerceBytes.

O início da perseguição contra o casal

David e Ina Steiner fundaram o EcommerceBytes, um portal dedicado a cobrir o universo do comércio eletrônico, com foco frequente na eBay. A empresa, incomodada com a cobertura jornalística, teria iniciado uma campanha para intimidar os autores das reportagens.

Segundo a ação apresentada em 2021, o objetivo central era calar o casal para conter a repercussão de textos que desagradavam a gigante do setor. A perseguição escalou rapidamente para atos de vandalismo e ameaças diretas à segurança física dos fundadores do site.

Atos de assédio bizarro e intimidação

Os relatos detalham uma série de ações perturbadoras que ocorreram na casa dos Steiners, localizada em Natick, Massachusetts. Ex-funcionários enviaram itens repugnantes para a residência, incluindo baratas e aranhas vivas, além de uma máscara de porco ensanguentada.

Além dos objetos enviados pelos correios, o casal recebeu uma coroa de flores fúnebres e sofreu perseguição online constante. Eles também relataram ameaças de morte explícitas e vigilância presencial realizada por pessoas ligadas à empresa, criando um clima de terror psicológico.

O fim de uma batalha judicial de seis anos

O acordo financeiro de R$ 250 milhões sela o desfecho de uma disputa que expôs falhas graves de ética corporativa dentro da eBay. O caso serviu como um alerta sobre os limites da liberdade de imprensa e o poder de grandes corporações frente a veículos independentes.

Com este pagamento, a companhia busca encerrar os processos civis, embora o impacto reputacional do caso de assédio tenha sido significativo. O casal, que sofreu com as ameaças por anos, agora vê a justiça ser feita através da reparação financeira acordada nos tribunais.

Perguntas frequentes sobre o caso

Qual foi o valor total do acordo? A eBay pagou US$ 48,7 milhões, aproximadamente R$ 250 milhões, para encerrar o processo.

Quem foram as vítimas do assédio? David e Ina Steiner, fundadores do portal de notícias EcommerceBytes.

Quais foram os atos de assédio realizados? O casal recebeu baratas e aranhas vivas, uma máscara de porco ensanguentada, coroa de flores e ameaças de morte.

Por que o casal foi perseguido? Devido às reportagens críticas que o portal publicava sobre as operações da empresa no setor de comércio eletrônico.

O caso já foi encerrado? Sim, o acordo de R$ 250 milhões encerra mais de seis anos de processos criminais e civis contra a empresa.