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O Natal de Ubiratã já começou a ser planejado!

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O Natal de Ubiratã já começou a ser planejado!

A ACEU reuniu representantes, lideranças e parceiros para dar início as conversas sobre um dos momentos mais especiais do ano: o Natal de Ubiratã.

O objetivo é unir ideias e esforços para preparar uma programação que encante as famílias, fortaleça o comércio local e leve ainda mais alegria para toda a nossa cidade.

Acompanhe nossas redes sociais e fique por dentro das novidades. Vem aí um grande Natal! 🎅❤️

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