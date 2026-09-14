EBC participa de cúpula internacional para debater o futuro e a profissionalização do futebol feminino no Brasil

A EBC reforça seu compromisso com o desenvolvimento, a profissionalização e o fortalecimento de toda a indústria do futebol feminino no país durante evento no Rio.

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) atua como apoiadora institucional da primeira edição do Women’s International Football Summit (WIFS), realizado entre esta segunda-feira (14) e terça-feira (15), no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. O encontro reúne especialistas para discutir o cenário atual e os próximos passos da modalidade.

A participação da empresa destaca o papel da TV Brasil como a principal tela de transmissão do futebol feminino no país. Segundo informações divulgadas pela Empresa Brasil de Comunicação, a diretora-presidente, Antonia Pellegrino, e as jornalistas Marília Arrigoni e Rachel Motta compõem o quadro de painelistas do evento.

Além dos debates, o evento serve de palco para a divulgação do Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas, uma iniciativa voltada ao reconhecimento de atletas, treinadoras, gestoras e equipes técnicas que se destacam no futebol feminino brasileiro.

Painéis e trocas de experiências

Nesta segunda-feira, a jornalista Marília Arrigoni participou do painel focado em gerações, experiências e novos horizontes para a modalidade. O debate contou com a presença de lideranças do setor, como a gerente de futebol feminino do Internacional, Renata Armiliato, e as ex-jogadoras Pelézinha e Danda.

Já na terça-feira, a diretora-presidente da EBC, Antonia Pellegrino, modera um painel sobre a transformação da comunicação no esporte. O debate aborda novos formatos, plataformas e narrativas, contando com especialistas como a fundadora do Donas FC, Suleima Sena, e a comentarista Rachel Motta.

Foco na valorização das atletas

Antonia Pellegrino ressalta que a presença da emissora pública nos painéis está alinhada com o papel que a TV Brasil desempenha ao transmitir os jogos. A ideia é ampliar a presença da modalidade no cotidiano do público e utilizar a comunicação como ferramenta de valorização profissional.

O compromisso ganha relevância com a proximidade da Copa do Mundo Feminina de 2027, que será sediada no Brasil. A EBC busca, por meio de suas transmissões e parcerias, garantir que a visibilidade gerada pelo evento se transforme em um legado duradouro para o ecossistema esportivo.

Objetivos do Women’s International Football Summit

O WIFS se posiciona como um ponto de encontro estratégico no formato B2B, voltado para a geração de negócios e capacitação de profissionais. A organização é feita pela Confut, plataforma global de negócios focada no esporte, visando fortalecer parcerias em toda a cadeia produtiva.

Durante os dois dias, os participantes têm acesso a uma imersão em tendências, desafios e oportunidades que impactam o futebol feminino. O espaço é voltado para clubes, federações, patrocinadores e investidores que buscam soluções para o desenvolvimento sustentável da modalidade no Brasil.

Perguntas Frequentes (FAQ)

O que é o Women’s International Football Summit? É um evento estratégico focado em negócios, profissionalização e desenvolvimento da indústria do futebol feminino.

Qual a importância da participação da EBC no evento? A EBC atua como apoiadora institucional e utiliza o espaço para reforçar seu papel na transmissão e valorização do futebol feminino no Brasil.

O que é o Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas? É uma iniciativa para reconhecer atletas, treinadoras, gestoras e clubes que se destacam no cenário do futebol feminino.

Quem organiza o WIFS? O evento é organizado pela Confut, uma plataforma global de negócios voltada ao setor do futebol.

Onde e quando o evento está sendo realizado? O encontro ocorre nos dias 14 e 15 de setembro, no Museu do Amanhã, localizado no Rio de Janeiro.