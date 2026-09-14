Mulher entra em igreja para fugir de marido com faca em Toledo (PR)

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Uma mulher buscou refúgio dentro de uma igreja para escapar do marido, que, segundo a Polícia Militar (PM), a perseguia armado com uma faca em Toledo, no Oeste do Paraná. O homem foi detido pela PM e a identidade dele não foi divulgada.
De acordo com o relato da vítima à polícia, o marido havia consumido bebida alcoólica durante o dia e ficou agressivo após uma discussão. Ainda conforme a mulher, ele tentou agredi-la com um soco e, ao sair correndo para se afastar, o homem teria pegado uma faca e ido atrás dela.
Na igreja, pessoas que estavam no local acolheram a mulher. Uma testemunha ouvida pela PM afirmou que o homem chegou a entrar no templo, mas foi impedido de se aproximar da vítima. Em seguida, ele saiu, voltou de carro e tentou novamente entrar, mas a porta fechada impediu a entrada.
Uma equipe da Patrulha Rural chegou ao local e, segundo a PM, encontrou o homem em frente à igreja com a faca. Ele recebeu ordem para largar o objeto, atendeu à determinação e foi detido. A arma foi apreendida.
O homem e a mulher foram encaminhados à 20ª Subdivisão Policial (SDP) para as medidas cabíveis, conforme informou a Polícia Militar.