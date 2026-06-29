Eddie Vedder faz show no Best of Blues and Rock – 29/06/2026 – Shows



São Paulo



Começa nesta segunda-feira (29) a venda de ingressos para o Best of Blues and Rock. O evento traz a São Paulo os músicos Eddie Vedder, do Pearl Jam, e Roger Daltrey, que ajudou a fundar o grupo The Who. O festival acontece nos dias 20, 21 e 22 de novembro no parque Ibirapuera.



Eddie Vedder, do Pearl Jam –

Win McNamee/Getty Images via AFP



Os tíquetes estão à venda no site da Ticketmaster. Na bilheteria, as vendas começam a partir de terça (30), se ingressos ainda estiverem disponíveis. O primeiro lote custa R$ 1.008 na modalidade inteira.

















































Vocalista e principal compositor das letras do grupo Pearl Jam, Eddie Vedder é um importante nome do rock alternativo dos anos 1990. Ele se apresenta no Best of Blues and Rock na sexta, 20 de novembro, e no domingo, 22 de novembro.

Parte da banda britânica The Who, Roger Daltrey também está no lineup do festival. Ele faz show no sábado de evento, dia 21 de novembro.

Além dos dois cantores, o festival recebe ainda, o irlandês Glen Hansard, a cantora Linka Moja e o americano Chris Isaak. Os brasileiros Samuel Rosa e Vitor Kley também estão na programação.

Best of Blues and Rock

Pq. Ibirapuera – av. Pedro Álvares Cabral, s/n, Ibirapuera, região sul. @bestofbluesandrock. Sex. (20), sáb. (21) e dom. (22). Ingr.: a partir de R$ 1.008 em Ticketmaster