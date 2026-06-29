Motociclista é socorrido após acidente no Bairro Neva

Um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motocicleta foi registrado na manhã desta segunda-feira (29), no cruzamento das ruas Belo Horizonte e Manoel Ribas, no Bairro Neva em Cascavel.

O SIATE (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) foi acionado para prestar atendimento à ocorrência. No local, a equipe socorreu o homem que estava na motocicleta.

Apesar do atendimento inicial, o motociclista recusou encaminhamento hospitalar, assinando termo de recusa no local.

O trânsito na região ficou parcialmente lento durante o atendimento da ocorrência.