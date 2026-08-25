Edital TCE GO PUBLICADO; iniciais de R$ 11,8 mil!

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Novo edital do Concurso TCE GO acaba de ser divulgado com oportunidades de nível médio para a carreira de controle externo e salários atrativos
O edital do Concurso Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE GO) foi publicado. O certame oferta 16 vagas imediatas para a carreira de Técnico de Controle Externo, exigindo escolaridade de nível médio.
A organização do certame está sob a responsabilidade da Fundação Carlos Chagas (FCC). Os interessados em participar da seleção devem realizar a inscrição exclusivamente via internet, no portal da banca organizadora. O período de inscrições ficará aberto das 10h do dia 05 de outubro às 23h59min do dia 06 de novembro (horário de Brasília).
Para confirmar a participação, o candidato precisa efetuar o pagamento da taxa de inscrição, fixada no valor de R$ 100,00.
A seleção destina-se ao preenchimento imediato das vagas existentes, não havendo previsão expressa de cadastro de reserva no quadro inicial. O vencimento inicial oferecido para ambas as especialidades é de R$ 11.862,19.
|Cargos de Nível Médio
|Total de Vagas
|Vencimento (R$)
|Técnico de Controle Externo (Técnico Administrativo)
|6
|11.862,19
|Técnico de Controle Externo (Tecnologia da Informação)
|10
|11.862,19
De acordo com o edital do Concurso TCE GO, seleção será constituída de apenas uma única etapa, compreendendo a aplicação de Prova Objetiva de múltipla escolha e Prova Discursiva.
Ambas as provas possuem caráter eliminatório e classificatório e serão realizadas no dia 17 de janeiro de 2027, com duração total de 4h30.
As provas são estruturadas da seguinte forma para cada cargo/especialidade:
Para o cargo de Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo:
Para o cargo de Técnico de Controle Externo – Especialidade: Tecnologia da Informação:
Saiba mais: Concurso TCE GO
Assinatura de 1 ano ou 2 anos
Fonte do Artigo
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