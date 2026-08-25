Edital TCE GO PUBLICADO; iniciais de R$ 11,8 mil!

Novo edital do Concurso TCE GO acaba de ser divulgado com oportunidades de nível médio para a carreira de controle externo e salários atrativos

O edital do Concurso Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE GO) foi publicado. O certame oferta 16 vagas imediatas para a carreira de Técnico de Controle Externo, exigindo escolaridade de nível médio.

A organização do certame está sob a responsabilidade da Fundação Carlos Chagas (FCC). Os interessados em participar da seleção devem realizar a inscrição exclusivamente via internet, no portal da banca organizadora. O período de inscrições ficará aberto das 10h do dia 05 de outubro às 23h59min do dia 06 de novembro (horário de Brasília).

Para confirmar a participação, o candidato precisa efetuar o pagamento da taxa de inscrição, fixada no valor de R$ 100,00.

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Principais datas do Edital TCE GO

Isenção da taxa: 08 a 10/09

08 a 10/09 Inscrições: 05/10 a 06/11/2026

05/10 a 06/11/2026 Pagamento da taxa: até o dia 09/11

até o dia 09/11 Data da prova objetiva: 17/01/2027

Cargos, vagas e salários do Edital TCE GO

A seleção destina-se ao preenchimento imediato das vagas existentes, não havendo previsão expressa de cadastro de reserva no quadro inicial. O vencimento inicial oferecido para ambas as especialidades é de R$ 11.862,19.

Cargos de Nível Médio Total de Vagas Vencimento (R$) Técnico de Controle Externo (Técnico Administrativo) 6 11.862,19 Técnico de Controle Externo (Tecnologia da Informação) 10 11.862,19

Edital TCE GO: etapas de prova

De acordo com o edital do Concurso TCE GO, seleção será constituída de apenas uma única etapa, compreendendo a aplicação de Prova Objetiva de múltipla escolha e Prova Discursiva.

Ambas as provas possuem caráter eliminatório e classificatório e serão realizadas no dia 17 de janeiro de 2027, com duração total de 4h30.

As provas são estruturadas da seguinte forma para cada cargo/especialidade:

Para o cargo de Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo:

Provas Objetivas: Conhecimentos Gerais: 25 questões (peso 1). Conhecimentos Específicos: 45 questões (peso 2).

Prova Discursiva:

Para o cargo de Técnico de Controle Externo – Especialidade: Tecnologia da Informação:

Provas Objetivas: Conhecimentos Gerais: 25 questões (peso 1). Conhecimentos Específicos: 45 questões (peso 2).

Prova Discursiva: Estudo de Caso: 1 questão.



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