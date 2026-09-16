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Ancelotti convoca Martinelli, do Fluminense, para amistosos da Seleção Brasileira na Ásia após corte de João Pedro

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O técnico Carlo Ancelotti chamou o volante Martinelli, do Fluminense, para integrar o elenco da seleção brasileira nos próximos amistosos internacionais na Ásia.

A convocação do atleta de 24 anos acontece para preencher a vaga deixada pelo atacante João Pedro, do Chelsea, que foi desconvocado após sofrer uma lesão. A notícia foi confirmada pela Empresa Brasil de Comunicação.

Esta é a primeira vez que Martinelli é chamado para defender a Amarelinha. O jogador é um dos nomes mais importantes da história recente do Fluminense, clube pelo qual já disputou 333 partidas e marcou 18 gols.

Martinelli carrega o status de atleta revelado no clube com o maior número de jogos na história da agremiação. Além disso, ele detém o recorde de partidas pelo Fluminense na Libertadores, com 39 participações, incluindo a campanha vitoriosa do título de 2023.

Agenda da Seleção Brasileira

Os confrontos servem como preparação para o próximo ciclo de Copa do Mundo. O Brasil enfrenta a Austrália em duas oportunidades, sendo a primeira no dia 25 de setembro, às 7h, no Queensland Country Bank, em Townsville.

O segundo duelo contra os australianos ocorre em 29 de setembro, no Suncorp Stadium, em Brisbane, também às 7h. Na sequência, a equipe comandada por Carlo Ancelotti viaja para a Índia, onde enfrenta os anfitriões no dia 3 de outubro, às 11h, no Salt Lake Stadium, em Calcutá.

Novo ciclo rumo a 2030

A série de amistosos marca o início do trabalho visando a Copa do Mundo de 2030, que será sediada em seis países diferentes: Espanha, Portugal, Marrocos, Argentina, Paraguai e Uruguai. A seleção busca uma reformulação após a eliminação nas oitavas de final do mundial deste ano.

Para estes compromissos, a lista de 26 convocados mescla novos talentos com jogadores que já possuem experiência em mundiais. Entre os nomes presentes estão Marquinhos, Gabriel Magalhães, Bruno Guimarães, Endrick, Raphinha e Vinícius Júnior.

Perguntas Frequentes

Por que Martinelli foi convocado? O volante foi chamado por Ancelotti para substituir o atacante João Pedro, do Chelsea, que sofreu uma lesão e precisou ser cortado da lista original.

Esta é a primeira convocação de Martinelli? Sim, esta é a primeira oportunidade do volante de 24 anos na seleção brasileira principal.

Quantos jogos Martinelli tem pelo Fluminense? O atleta soma 333 partidas pelo clube carioca, sendo o jogador revelado na base com mais atuações pela equipe.

Quais são os adversários do Brasil nos amistosos? O Brasil enfrentará a Austrália em dois jogos e a Índia em uma partida, totalizando três confrontos na Ásia.

Qual o objetivo destes amistosos? Os jogos marcam o início do ciclo de preparação da seleção brasileira para a disputa da Copa do Mundo de 2030.

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fabioaugusto
REDAÇÃO: UBIRATÃ ONLINE - FÁBIO AUGUSTO CELESTINO

Desde 2003 trabalhando com notícias.

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