Projeto na Câmara quer proibir uso de dinheiro público em hospedagem de luxo para autoridades e agentes federais

A proposta em tramitação na Câmara dos Deputados busca estabelecer tetos claros para o custeio de hospedagens de autoridades em viagens oficiais pelo país e exterior

Uma nova proposta legislativa promete mudar a forma como o governo federal gerencia os gastos com estadias de representantes Público. O Projeto de Lei 1915/26, que atualmente está sob análise na Câmara dos Deputados, visa impedir que recursos da União sejam utilizados para o pagamento de hospedagens em estabelecimentos classificados como de luxo.

A medida, conforme informação divulgada pela Agência Câmara, estabelece que os custos com hotéis deverão respeitar o limite máximo da diária já aplicada aos servidores Público federais para cada localidade específica. A regra também deve ser aplicada a particulares que estejam em missão oficial representando o Estado.

O autor da iniciativa, o Deputados Sanderson (PL-RS), argumenta que a ausência de parâmetros objetivos na legislação atual cria margens excessivas de discricionariedade. Segundo o parlamentar, essa falta de clareza pode resultar em gastos que se mostram incompatíveis com os princípios básicos da administração Público.

Critérios para definir o que é luxo

Para evitar ambiguidades, o texto do projeto traz definições detalhadas sobre o que deve ser considerado um estabelecimento de luxo. Estão incluídos nesta categoria todos os locais que possuam classificação igual ou superior a quatro estrelas.

Além disso, o projeto considera como luxo qualquer empreendimento que cobre uma diária 50% superior à média praticada por hotéis de padrão intermediário na mesma região. A norma também abrange hotéis que figuram em rankings internacionais de alto padrão.

Proibição de fracionamento de despesas

Para garantir que a regra não seja contornada, o projeto de lei veda expressamente o fracionamento de despesas. Essa prática, muitas vezes utilizada para burlar limites de gastos, seria considerada irregular caso a proposta seja aprovada na íntegra.

A intenção é assegurar que o dinheiro do contribuinte seja aplicado de forma eficiente, evitando que o custeio de viagens oficiais se torne uma fonte de gastos excessivos com acomodações de alto padrão para agentes Público.

Próximos passos da tramitação

O projeto segue agora para análise nas comissões de Administração e Serviço Público, além da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. A tramitação ocorre em caráter conclusivo dentro da Casa legislativa.

Para que a proposta se torne lei efetiva no país, ela ainda precisará passar pelo crivo da Câmara dos Deputados e também do Senado Federal, antes de seguir para a sanção presidencial.

Perguntas Frequentes (FAQ)

1. O que o Projeto de Lei 1915/26 pretende proibir?O projeto proíbe o uso de recursos da União para pagar hospedagens de luxo de autoridades e agentes Público, tanto no Brasil quanto no exterior.

2. Qual será o limite de gasto para as hospedagens?As despesas ficarão limitadas ao valor máximo da diária já paga aos servidores Público federais na respectiva localidade da viagem.

3. Como o projeto define um hotel de luxo?

Define-se como luxo hotéis com quatro estrelas ou mais, locais com diária 50% acima da média da região ou empreendimentos presentes em rankings internacionais de alto padrão.

4. A regra vale para particulares em missão oficial?

Sim, o texto do projeto prevê que a limitação de gastos com hospedagem também seja aplicada a particulares que estejam em missão oficial custeada pelo governo.

5. O que acontece se a proposta for aprovada?

A proposta precisa passar pelas comissões da Câmara e ser aprovada tanto pela Câmara dos Deputados quanto pelo Senado para virar lei federal.