Eduardo Moreira demite Leandro Demori da direção do ICL; versões entre os dois contrastam – Brasil 247

247 – O jornalista Leandro Demori deixou a direção de Jornalismo do Instituto Conhecimento Liberta (ICL) neste fim de semana, em um episódio marcado por versões divergentes entre ele e o fundador da instituição, Eduardo Moreira, sobre as razões e a forma de seu desligamento. Enquanto Demori afirma que foi demitido após receber a missão de reduzir em 30% o orçamento do jornalismo, Moreira sustenta que a medida integra um processo de reorganização financeira e de mudança pontual na gestão da empresa.

No sábado, Demori encaminhou uma carta ao Conselho Editorial do ICL relatando que a empresa enfrenta dificuldades de arrecadação decorrentes de decisões de negócio tomadas pela direção geral, das quais, segundo ele, não participou nem foi consultado. O jornalista afirmou que, antes de ser desligado, recebeu a determinação de promover um corte de 30% no orçamento da área de jornalismo.

Na carta, Demori também afirmou que os gastos do departamento eram monitorados e aprovados pelo Comitê de Gestão de Jornalismo e Conteúdo, argumentando que as dificuldades financeiras da empresa não tiveram origem na área sob sua responsabilidade.

Segundo ele, propôs uma reunião ampliada com todos os diretores, consulta aos sócios e nova manifestação do Conselho Editorial antes da adoção das medidas, sobretudo diante da proximidade da cobertura eleitoral, que incluiria novos cenários, uma nova grade de programação e um programa vespertino já aprovados pelos controladores da empresa. As sugestões, segundo seu relato, não foram aceitas e, na sexta-feira, ele foi informado de que deixaria tanto a Diretoria de Jornalismo quanto qualquer outra função no ICL.

A resposta de Eduardo Moreira

Após a divulgação da carta, Eduardo Moreira enviou uma mensagem aos jornalistas da empresa apresentando a versão da direção. O empresário afirmou que estavam em andamento conversas com Leandro Demori para uma mudança na gestão do jornalismo e que não esperava que o processo se tornasse público antes da conclusão da transição.

Na mensagem, Moreira afirmou que o ICL entrou em uma nova etapa de sua trajetória e que está promovendo uma revisão de custos em todas as áreas para adequar sua estrutura financeira à capacidade de investimento. Segundo ele, o modelo de negócios da instituição depende exclusivamente da receita obtida com cursos, sem financiamento por publicidade pública ou privada, o que exige disciplina permanente na gestão dos recursos.

O fundador do ICL acrescentou que os ajustes concentram-se em poucas posições cuja estrutura de custos já não seria compatível com a realidade financeira da empresa e afirmou que a decisão não representa um julgamento sobre a qualidade profissional das pessoas atingidas. Também informou que a programação eleitoral será mantida, assim como os novos cenários previstos, que os programas N1 e N2 terão novos diretores escolhidos entre integrantes da equipe, e anunciou a futura mudança para uma nova sede, além da criação de uma incubadora destinada ao desenvolvimento de novos canais.

As manifestações evidenciam divergências relevantes entre as duas versões. Enquanto Demori afirma que foi demitido após ser incumbido de reduzir em 30% o orçamento do jornalismo e atribui a crise financeira a decisões da direção da empresa, Moreira sustenta que a mudança faz parte de uma reestruturação mais ampla para garantir a sustentabilidade do ICL e caracteriza o episódio como uma transição de gestão. Até o momento, não há registro de manifestação conjunta ou de conciliação entre as duas versões.