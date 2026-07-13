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🍻 A contagem regressiva começou!
A Bortoli Chopp está com presença confirmada na Expobira 2026, levando o sabor inconfundível do Chopp Colônia. Reúna os amigos, celebre bons momentos e venha brindar com um chopp sempre gelado, de qualidade e tradição.
Esperamos você para fazer parte dessa grande festa! 🍺✨
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