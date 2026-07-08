Eduardo reage com publicações contra Zé Trovão após colega de partido chamar Jair Bolsonaro de ‘covarde’

Eduardo Bolsonaro (PL) compartilhou em suas redes sociais, nesta terça-feira, uma série de ataques ao deputado federal Zé Trovão (PL-SC), uma das principais lideranças bolsonaristas. A reação ocorreu após o parlamentar chamar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) de “covarde” ao criticar sua postura depois da derrota nas eleições de 2022.

Na última sexta-feira, ao participar de um podcast, Zé Trovão afirmou que o ex-presidente errou ao não admitir a derrota nas eleições de 2022. O deputado federal pelo PL disse que Bolsonaro foi “covarde” por não ter admitido o resultado das urnas e “mandado as pessoas para casa”. O parlamentar fazia referência aos apoiadores bolsonaristas que depois foram presos pelo golpe de 8 de Janeiro de 2023.

— Tinha que ter falado: ‘Perdi as eleições. Seja de maneira democrática ou não, perdi as eleições. Vai para casa — disse Trovão.

Logo após o comentário, o deputado, no entanto, defendeu Jair Bolsonaro e afirmou que ele “vive uma das maiores injustiças de todos os tempos”. Zé Trovão afirmou que o ex-presidente é um “perseguido político” e que se escolhesse agir de outra forma após a derrota não estaria preso.

Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão pelos crimes de organização criminosa armada, abolição violenta do Estado de Direito, golpe de Estado, dano qualificado ao patrimônio público e deterioração de patrimônio tombado. Por decisão de Alexandre de Moraes, ele cumpre prisão domiciliar humanitária em virtude da condição de saúde.

“Além de ter se livrado (da prisão), ainda saiu candidato pelo partido de Bolsonaro, para agora chamá-lo de covarde”, escreveu Eduardo em uma publicação no X. Na mesma postagem, o ex-deputado compartilhou um vídeo do jornalista Paulo Figueiredo em que se especula sobre uma suposta promessa do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, ao Jair Bolsonaro de soltura do Zé Trovão.

A referência de Eduardo Bolsonaro é ao período em que Zé Trovão foi preso por ordem do ministro Alexandre de Moraes, em 2021, durante investigações sobre atos antidemocráticos. Após ter a prisão revogada, o deputado disputou as eleições de 2022 pelo PL, partido de Jair Bolsonaro. Entre aliados do ex-presidente circula a versão de que Bolsonaro teria atuado para ajudá-lo, embora não haja comprovação pública de que tenha interferido na decisão judicial.

Em outra postagem compartilhada por Eduardo, um internauta ironiza o fato de aliados de Pablo Marçal passarem a criticar Bolsonaro. O comentário faz referência à campanha para a Prefeitura de São Paulo em 2024, quando Zé Trovão apoiou Marçal — adversário de Ricardo Nunes (MDB), candidato apoiado por Bolsonaro — e apareceu fazendo o gesto do “M”, símbolo da campanha do influenciador. No vídeo, o deputado também afirma que “Zé Trovão é Zé Trovão e Bolsonaro é Bolsonaro”.

Eduardo ainda compartilhou uma publicação com um vídeo em que Zé Trovão reclama de passar “24 horas por dia” falando sobre política e de precisar rebater declarações de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Na legenda do vídeo, o autor do post original critica o deputado por Santa Catarina pelo salário que recebe e diz que ouvir suas reclamações “é de vomitar”.

*Estagiário sob supervisão de Daniela Dariano

Mais Notícias

Home Page – Início

Fonte do Artigo

See more: The Global Track

Corinthia Mes