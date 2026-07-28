Operação da PM resulta em apreensão de motos e autuações de trânsito no Sudoeste do Paraná

A Polícia Militar do Paraná realizou, na segunda-feira (27), uma série de fiscalizações de trânsito nos municípios de Pato Branco e São Jorge D’Oeste. A ação teve como foco o combate a infrações, à perturbação do sossego e à circulação de motocicletas irregulares.

A primeira ocorrência foi registrada no Bairro Alvorada, em Pato Branco, após denúncias de veículos com escapamento causando ruído excessivo. Durante a abordagem, os policiais constataram que o condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e que a motocicleta apresentava irregularidades, sendo recolhida.

Já em São Jorge D’Oeste, um motociclista fugiu ao perceber a aproximação da viatura, mas foi abordado após acessar uma estrada rural sem saída. A equipe verificou que o condutor era menor de idade e que a motocicleta possuía alterações no sistema de escapamento. O adolescente foi apreendido e os responsáveis legais foram acionados.

No período da noite, uma nova fiscalização em Pato Branco resultou na abordagem de outra motocicleta com emissão de ruído acima do permitido. Os policiais identificaram escapamento esportivo com difusor, ausência de sinalização indicadora de direção, licenciamento vencido e condutor sem habilitação.

Segundo a Polícia Militar, todos os veículos abordados com irregularidades foram recolhidos aos pátios da corporação para os procedimentos administrativos e regularização junto aos órgãos de trânsito competentes.