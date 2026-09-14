Eleições 2026: Consultora da Câmara detalha como garantir um voto consciente e escapar de notícias falsas

A consultora Legislativo da Câmara dos Deputados, Manuella Nonô, destaca a importância do debate eleitoral e da pesquisa ativa para que o cidadão exerça um voto consciente nas Eleições 2026.

Com o primeiro turno marcado para o dia 4 de outubro, mais de 158 milhões de eleitores brasileiros estão aptos a escolher seus próximos representantes. A decisão envolve os cargos de presidente, governador, dois senadores, além de deputados federais e estaduais ou distritais.

Segundo entrevista concedida à Rádio Câmara, a consultora Legislativo defende que a participação do eleitor deve ir muito além do dia da votação, estendendo-se pelo acompanhamento contínuo dos mandatos e das promessas feitas pelos candidatos.

Conforme informações divulgadas pelo Portal da Câmara dos Deputados, o exercício da cidadania exige que o eleitor busque fontes oficiais de informação e se abra para debates que superem as limitações das bolhas digitais.

Diferença entre as funções do Executivo e do Legislativo

Por outro lado, o Poder Legislativo, que engloba senadores e deputados, tem como missão principal a criação de leis e a fiscalização rigorosa das ações do Executivo. Entender essa divisão impede que o eleitor crie expectativas irreais sobre o que cada eleito pode efetivamente realizar durante o seu tempo de mandato.

O combate às notícias falsas e o uso de IA

O cenário eleitoral atual enfrenta desafios significativos, como a propagação de notícias falsas e o uso de inteligência artificial. A recomendação da consultora é que o eleitor não compartilhe conteúdos apenas por afinidade ideológica, mas que busque checar as informações em fontes confiáveis antes de qualquer ação.

A orientação prática é sair da bolha das redes sociais. Manuella Nonô sugere que o cidadão busque o desconforto de ouvir opiniões contrárias e confronte as certezas que possui, garantindo assim que a escolha final seja livre e convicta, refletindo a responsabilidade de cada voto para os próximos quatro anos.

FAQ: Dúvidas sobre o processo eleitoral

1. Por que é importante acompanhar o mandato dos políticos?

O acompanhamento permite que o eleitor verifique se o candidato está cumprindo as promessas e se concorda com as decisões tomadas, servindo como base para a escolha na próxima eleição.

2. Quais são as principais funções de um Deputados?Deputados e senadores são responsáveis por elaborar leis, estabelecer comandos gerais para a sociedade e fiscalizar as ações e gastos do Poder Executivo.

3. Como evitar o impacto de notícias falsas?

A recomendação é não compartilhar conteúdos apenas por concordar com eles, buscar fontes oficiais e comparar as propostas apresentadas por diferentes candidatos.

4. Onde posso obter informações oficiais sobre as Eleições 2026?

A Câmara dos Deputados disponibiliza uma página especial em seu portal oficial com conteúdos educativos e informativos sobre o processo eleitoral.

5. Qual a importância de sair da bolha nas redes sociais?

Ouvir opiniões diferentes ajuda a ter uma visão mais ampla dos problemas e propostas, permitindo que o eleitor faça uma escolha mais consciente e menos influenciada por algoritmos.