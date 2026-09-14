Rádio Nacional completa 90 anos de história conectando gerações e sendo pilar da cultura brasileira

A Rádio Nacional celebra nove décadas de trajetória marcante, consolidando-se como um símbolo da cultura, da informação e da identidade do povo brasileiro

A Rádio Nacional completa 90 anos de existência, mantendo um legado que atravessa gerações e permanece presente na memória afetiva do Brasil. A história da emissora é o tema central do programa Caminhos da Reportagem, exibido nesta segunda-feira (14), conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Desde a sua inauguração, em 12 de setembro de 1936, no Rio de Janeiro, a rádio ocupou um espaço fundamental como o primeiro meio de comunicação de massa capaz de alcançar amplamente os brasileiros, incluindo a população rural. O veículo, que nasceu privado, foi estatizado na década de 1940 pelo presidente Getúlio Vargas.

Ao longo dessas nove décadas, a emissora evoluiu de um polo de entretenimento para um veículo Pública essencial. Atualmente, a Rádio Nacional integra a EBC, desempenhando um papel estratégico ao levar informação, cultura, música e prestação de serviço para as regiões mais remotas do país.

Inovação e a era de ouro do rádio

A historiadora Lia Calabre explica que a rádio trouxe um desenho profissional inédito para a época. A emissora foi pioneira ao estabelecer contratos exclusivos com artistas, formar sua própria orquestra e criar um elenco fixo, o que, segundo a especialista, foi responsável por criar as vozes que marcaram a cultura nacional.

O acervo da EBC preserva documentos históricos, incluindo fichas de funcionários que atraíam multidões para programas de auditório. Estrelas como Emilinha Borba, Marlene, Cauby Peixoto e Paulo Gracindo foram alguns dos nomes que brilharam nos estúdios da emissora e ajudaram a construir sua audiência recorde.

Patrimônio cultural e reconhecimento da Unesco

Um dos marcos mais significativos da emissora é a produção de Em busca da Felicidade, a primeira radionovela transmitida no Brasil, entre 1941 e 1943. Seis dos nove volumes originais dos roteiros estão preservados e receberam o certificado Memória do Mundo, concedido pela Unesco.

De acordo com Maria Carnevale, gerente de acervo da EBC, os roteiros estão em processo de tombamento pelo Instituto do Patrimônio Artístico Nacional (Iphan). A expectativa é que, após a conclusão, o trabalho de salvaguarda se estenda para fotos, documentos e outros programas gravados da emissora.

Compromisso social e a rede de comunicação pública

A Rádio Nacional também se destaca pelo seu papel social. A apresentadora Mara Régia, com 45 anos de casa, destaca o programa Viva Maria.

O professor Marcelo Kischinhevsky, da UFRJ, ressalta que a emissora atua como articuladora da Rede Nacional de Comunicação Pública. Essa rede conecta mais de 140 emissoras pelo país, compartilhando conteúdos informativos e educativos sem foco comercial, essenciais no combate à desinformação.

Sintonia com o futuro

Apesar das mudanças tecnológicas, a Rádio Nacional continua sendo parte do cotidiano de famílias, como a de Hernandez Lopes, ouvinte de 14 anos da Baixada Fluminense. Para o adolescente, a rádio mantém a magia de uma escuta compartilhada que une pessoas de diferentes lugares em torno da mesma programação.

O diretor-geral da EBC, Thiago Regotto, reforça que a emissora é um dos pilares para fomentar a radiodifusão pública. O objetivo é manter um jornalismo independente e contraditório, que estimule a formação crítica dos ouvintes enquanto celebra a música e a cultura do Brasil.

Perguntas Frequentes (FAQ)

1. Quando a Rádio Nacional foi inaugurada?

A emissora foi inaugurada oficialmente no dia 12 de setembro de 1936, no Rio de Janeiro.

2. Por que a Rádio Nacional é considerada um patrimônio histórico?

Além da importância cultural na formação do rádio brasileiro, a emissora possui roteiros como o de ‘Em busca da Felicidade’, que recebeu o certificado ‘Memória do Mundo’ da Unesco.

3. Quantas emissoras compõem a Rádio Nacional hoje?

Ao longo dos anos, a marca se expandiu e hoje conta com sete emissoras principais, incluindo unidades em Brasília, Rio de Janeiro, Amazônia, Alto Solimões, São Luís e São Paulo.

4. Como a Rádio Nacional atua na cidadania?

Através de programas como o ‘Viva Maria’, a emissora promove a valorização dos direitos das mulheres e atua como pilar da Rede Nacional de Comunicação Pública para levar informação verificada à população.

5. A Rádio Nacional ainda recebe ouvintes de novas gerações?Sim, o caso de ouvintes jovens, como Hernandez Lopes