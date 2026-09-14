Adolescente de 17 anos é apreendido com cocaína, crack e maconha após tentativa de fuga da Polícia Militar em Londrina

Apreensão de drogas em Londrina mobiliza equipe da Polícia Militar durante patrulhamento ostensivo na zona oeste da cidade paranaense

Um adolescente de 17 anos foi apreendido pela Polícia Militar no bairro Olímpico, em Londrina, no Norte do Paraná. A ação ocorreu na última sexta-feira (11), após uma denúncia anônima que apontava a prática de tráfico de drogas em uma residência específica da região.

Ao perceber a chegada da equipe da ROCAM, programa de policiamento com motocicletas do 5º Batalhão, o jovem tentou fugir do local. Durante a tentativa de evasão, ele dispensou diversos objetos pelo caminho, mas foi contido pelos policiais militares logo na sequência.

Conforme informação divulgada pelo portal Banda B, o adolescente confessou aos agentes a posse dos entorpecentes e a prática do comércio ilegal na região. O caso foi encaminhado à Central de Flagrantes para os procedimentos legais cabíveis.

Detalhes da apreensão de entorpecentes e materiais

Durante a busca pessoal e a averiguação no imóvel, a PM localizou uma quantidade significativa de substâncias ilícitas. Ao todo, foram apreendidos 150 eppendorfs de cocaína, totalizando 175 gramas, além de 19 porções de crack e cinco porções de maconha.

Além dos entorpecentes, os policiais recolheram R$ 140 em dinheiro, uma máquina de cartão, nove aparelhos celulares e um rádio automotivo. O material foi apreendido e servirá como prova no procedimento que apura o ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas.

Desdobramentos do caso na delegacia

O adolescente permanece à disposição da justiça especializada. Caso a investigação confirme que o jovem mantinha os itens para venda, ele deverá responder formalmente por ato infracional equivalente ao tráfico de entorpecentes, conforme as normas do Estatuto da Criança e do Adolescente.

A operação, realizada por policiais do 2º Comando Regional da PM, reforça o combate ao crime na zona oeste de Londrina. As autoridades seguem com as investigações para identificar a origem das drogas e possíveis conexões do jovem com grupos criminosos locais.

Perguntas Frequentes

Onde ocorreu a apreensão do adolescente? A ocorrência foi registrada na Rua Vicente Quessada Agea, no bairro Olímpico, localizado na zona oeste de Londrina.

Quais drogas foram encontradas com o jovem? A polícia apreendeu 175 gramas de cocaína, 19 gramas de crack e 141 gramas de maconha.

O adolescente confessou o crime? Sim, segundo a Polícia Militar, o jovem admitiu a posse dos entorpecentes e a prática do tráfico no local abordado.

Além das drogas, o que mais foi apreendido? Foram recolhidos R$ 140 em dinheiro, uma máquina de cartão, nove celulares e um rádio automotivo.

Qual a consequência jurídica para o adolescente? Ele foi encaminhado à Central de Flagrantes e poderá responder por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas.