Eleições 2026 no Paraná: quem são os 9 candidatos ao Senado confirmados pelos partidos para a disputa das duas vagas

Conheça os nomes que oficializaram candidatura ao Senado pelo Paraná e entenda como funcionará o processo eleitoral para as duas vagas disponíveis em 2026

As convenções partidárias encerradas na última quarta-feira (5) definiram o cenário para a disputa eleitoral no estado. Nove nomes foram confirmados pelos partidos como candidatos ao Senado pelo Paraná nas eleições de 2026.

Agora, os partidos precisam realizar o registro oficial junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) até o dia 15 de agosto. A campanha nas ruas e na internet começa oficialmente no dia 16, conforme as normas estabelecidas pela Justiça Eleitoral.

Segundo as informações divulgadas, os eleitores paranaenses terão a responsabilidade de escolher dois nomes para representar o estado em Brasília. O primeiro turno está marcado para 4 de outubro, enquanto o segundo turno, se necessário, ocorre em 25 de outubro.

Perfil dos candidatos e trajetórias políticas

Entre os nomes confirmados, temos Alexandre Curi, atual presidente da Alep, e Cristina Graeml, jornalista que se filiou ao PSD. A lista conta ainda com Deltan Dallagnol, ex-procurador e ex-deputado federal, e o médico Doutor Rosinha, um dos fundadores do PT.

O campo das candidaturas ao Senado pelo Paraná também inclui Filipe Barros, pelo PL, e Gleisi Hoffmann, que deixou a Secretaria de Relações Institucionais da Presidência para concorrer. Completam a relação Joaquim (UP), Karen Guerreiro (Missão) e Marcelo Marcelino (PCO).

Regras e cronograma das eleições

É importante lembrar que o processo de registro de candidaturas é a etapa final antes do início da propaganda eleitoral. O TSE fiscaliza o cumprimento de todos os requisitos legais para que os postulantes ao Senado pelo Paraná possam aparecer nas urnas.

Como o eleitor votará em dois nomes, a estratégia dos partidos é fundamental. O Paraná possui uma das disputas mais observadas do país, dado o peso político do estado na composição da bancada senatorial brasileira.

Dúvidas frequentes sobre as eleições

Quantas vagas para o Senado estão em disputa no Paraná? O estado elege dois senadores nesta eleição de 2026.

Quando começa a campanha eleitoral oficial? A campanha eleitoral começa oficialmente no dia 16 de agosto, após o prazo de registro no TSE.

Qual o prazo final para os partidos registrarem as candidaturas? Os nomes definidos em convenção devem ser registrados no Tribunal Superior Eleitoral até 15 de agosto.

O eleitor pode votar em mais de um candidato? Sim, nesta eleição específica para o Senado, os eleitores poderão votar em dois candidatos diferentes.

Quando ocorre o primeiro turno das eleições? O primeiro turno do pleito está agendado para o dia 4 de outubro de 2026.