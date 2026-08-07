Sebrae abre 625 vagas para consultorias gratuitas em pequenas indústrias do Paraná: veja como impulsionar seu negócio com o programa ALI Produtividade

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Oportunidades de crescimento surgem para o setor industrial paranaense. O Sebrae no Paraná acaba de abrir centenas de vagas para consultorias gratuitas, visando fortalecer pequenos negócios que buscam maior competitividade no mercado.
O programa, conhecido como ALI Produtividade, é voltado especificamente para indústrias que enfrentam desafios na gestão de processos e na busca por inovação tecnológica. O objetivo central é transformar a operação dessas empresas através de um acompanhamento próximo e técnico.
Conforme informações divulgadas pelo Sebrae, o programa oferece seis meses de suporte presencial para que os empresários consigam implementar mudanças reais, conforme detalhado na pauta oficial do órgão.
Para garantir uma das 625 vagas, a empresa precisa cumprir alguns requisitos básicos. O principal deles é possuir, no mínimo, 12 meses de CNPJ ativo, o que demonstra a continuidade e o compromisso do negócio no mercado.
Além disso, o segmento industrial é o foco principal. Devem estar enquadradas nos CNAEs primários ou secundários entre as divisões 05 e 43. Isso inclui áreas como indústrias extrativas, de transformação, construção civil, além de setores de água, gás, esgoto e gestão de resíduos.
O programa funciona como um guia para o empreendedor. Durante meio ano, os participantes recebem apoio para identificar gargalos, elaborar um plano de ação e aplicar soluções práticas nas áreas de gestão e transformação digital.
A iniciativa foca em resultados mensuráveis. Ao longo do acompanhamento, o Sebrae auxilia a indústria a otimizar seus processos produtivos, garantindo que a tecnologia e a inovação sejam aliadas diárias na busca pela eficiência máxima.
Os números de edições anteriores comprovam a eficácia da metodologia. Em 2025, empresas que passaram pela jornada do ALI Produtividade registraram um aumento médio de 28,7% na produtividade e 12,8% no faturamento, segundo dados do próprio Sebrae.
Esses indicadores mostram que, ao investir em gestão e inovação, o pequeno industrial consegue competir de igual para igual com grandes players, utilizando as ferramentas corretas para escalar seus resultados de forma sustentável.
As inscrições estão abertas e devem ser realizadas exclusivamente através do site oficial do Sebrae. É fundamental que os interessados não deixem para a última hora, pois o prazo final para garantir a participação é o dia 31 de agosto.
As vagas estão distribuídas em 71 municípios paranaenses, permitindo uma ampla cobertura estadual. A recomendação é verificar se a sua região está contemplada e preparar a documentação da empresa com antecedência para validar a inscrição.
1. A consultoria do Sebrae tem algum custo?
Não, o programa ALI Produtividade é totalmente gratuito para as indústrias selecionadas.
2. Qual o tempo de duração do acompanhamento?
O programa oferece um acompanhamento presencial com duração total de seis meses.
3. Quais empresas podem participar?
Pequenas indústrias com pelo menos 12 meses de CNPJ ativo e enquadradas nos CNAEs entre 05 e 43.
4. Até quando posso me inscrever?
As inscrições podem ser feitas pelo site do Sebrae até o dia 31 de agosto.
5. Quais resultados posso esperar?
O programa foca em produtividade, gestão, processos e inovação, visando aumento de eficiência e faturamento, como visto em edições anteriores.