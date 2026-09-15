Eleitores que não comparecerem às urnas podem justificar ausência pelo aplicativo do TSE

O processo de justificar a ausência eleitoral agora pode ser realizado de forma prática e rápida diretamente pelo aplicativo oficial do Tribunal Superior Eleitoral

Muitos cidadãos enfrentam imprevistos no dia da votação que impedem o comparecimento às seções eleitorais. Para garantir que o eleitor não sofra prejuízos, o sistema eleitoral brasileiro disponibiliza mecanismos para regularizar a situação de forma simples.

Conforme informação divulgada pelo Senado Federal, o eleitor que estiver impossibilitado de votar tem a alternativa de realizar a justificativa eleitoral por meio do aplicativo do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), além da opção presencial em uma seção eleitoral.

Esta medida visa desburocratizar o procedimento, permitindo que o cidadão mantenha sua regularidade perante a Justiça Eleitoral mesmo diante de impedimentos de força maior, garantindo o pleno exercício de seus direitos civis.

Como realizar a justificativa de forma digital

O uso da tecnologia tornou o procedimento de justificativa pelo aplicativo do TSE uma das formas mais ágeis de evitar pendências no cadastro eleitoral. O sistema foi desenhado para ser intuitivo, permitindo que o eleitor preencha os dados necessários em poucos minutos.

Ao utilizar o canal digital, o cidadão economiza tempo e evita o deslocamento até um local de votação. É fundamental que o eleitor mantenha o aplicativo oficial do TSE instalado e atualizado em seu dispositivo móvel para acessar todas as funcionalidades disponíveis durante o período eleitoral.

Consequências de não votar nem justificar

É importante destacar que a ausência às urnas sem a devida regularização acarreta penalidades administrativas. Quem não vota nem justifica a ausência pode ficar impedido de emitir documentos importantes, como o passaporte ou a carteira de identidade, em alguns casos específicos.

Além das restrições documentais, o eleitor em situação irregular pode ser impedido de participar de concursos públicos ou tomar posse em cargos federais. A regularização é um passo essencial para garantir a plena cidadania e evitar transtornos futuros na vida profissional e pessoal.

Perguntas Frequentes

1. Onde posso justificar a minha ausência caso não consiga votar?

Você pode justificar pelo aplicativo do TSE ou presencialmente em uma seção eleitoral.

2. Quais são as consequências de não justificar a falta?

O eleitor pode ficar impedido de emitir documentos e de participar de concursos públicos.

3. O aplicativo do TSE é a única forma de justificar?

Não, o processo também pode ser feito presencialmente em uma seção eleitoral, conforme informado pelo Senado Federal.

4. Quem precisa justificar a ausência?

Todo eleitor que não puder comparecer às urnas no dia do pleito deve realizar a justificativa para manter o título regular.

5. A justificativa pelo aplicativo é obrigatória para todos?

Não é obrigatória, mas é uma alternativa prática oferecida pela Justiça Eleitoral para facilitar a regularização do eleitor.