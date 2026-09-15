Fenaj alerta que tiktokização e crises institucionais sufocam propostas reais nas campanhas eleitorais

A preocupação da Fenaj com a qualidade do debate público e a superficialidade das campanhas eleitorais brasileiras atuais

O cenário eleitoral brasileiro enfrenta um desafio preocupante que vai além das urnas. Segundo análise da presidenta da Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj), Samira de Castro, o debate sobre os rumos do país está sendo esvaziado por um modelo de campanha que prioriza a estética em vez de projetos estruturais.

Conforme informação divulgada pela Agência Brasil, a busca frenética por audiência imediata na mídia e a adesão das candidaturas a estratégias de marketing superficial criaram um ambiente onde temas essenciais acabam relegados a um segundo plano, dificultando o voto consciente do eleitor.

Samira de Castro descreve esse fenômeno como uma tiktokização, onde a complexidade dos problemas nacionais é reduzida a conteúdos curtos e dancinhas. A seguir, entenda como essa dinâmica impacta a democracia e o papel da imprensa na cobertura dos fatos.

O impacto da tiktokização nas propostas de governo

A crítica central da Fenaj reside na forma como o marketing eleitoral tem se comportado. Ao tentar se adaptar à lógica das redes sociais, muitos candidatos abandonam a exposição de seus programas de governo para focar em engajamento momentâneo.

Segundo a presidenta da Fenaj, esse processo violento de tiktokização torna o debate público raso. O resultado prático é que a população não consegue acessar ou discutir com a profundidade necessária as propostas para áreas cruciais da gestão pública.

Crise institucional e a cobertura da imprensa

A crise político-institucional, envolvendo denúncias como o caso Master, também ocupa o centro das atenções. Para Samira de Castro, a imprensa acaba sendo desafiada a equilibrar a cobertura desses escândalos com a necessidade de pautar os problemas reais do país.

A Fenaj alerta que o jornalismo declaratório, focado apenas no que cada parte diz sobre a crise, empobrece a cobertura. A entidade defende que os veículos devem insistir em uma agenda de longo prazo, que envolva temas como economia, geopolítica e demandas da sociedade civil organizada.

Desafios para a cidadania e temas urgentes

O papel do jornalismo, portanto, é agir com responsabilidade social.

Temas urgentes, como a crise climática, a exploração estratégica de terras raras e a instalação de data centers, permanecem sem o devido aprofundamento. Esses assuntos deveriam ser centrais nas eleições, mas acabam sufocados pelo ruído constante das crises institucionais.

O papel do jornalismo na construção do debate

A Fenaj reforça que a imprensa deve buscar fontes plurais e confiáveis, evitando vieses editoriais. O objetivo é ir além do jornalismo de repercussão, permitindo que a população compreenda como as decisões políticas afetam diretamente o seu cotidiano.

Ao priorizar a relevância pública em vez da disputa por cliques, o jornalismo cumpre sua função de gerar cidadania. Sem essa postura, o eleitor fica refém de uma comunicação que se confunde com entretenimento, em vez de ser um instrumento de esclarecimento democrático.

Perguntas Frequentes

O que a Fenaj entende por tiktokização da campanha? Refere-se à redução da comunicação política a conteúdos superficiais, como dancinhas e vídeos curtos, em detrimento de debates sérios sobre propostas estruturais para o Brasil.

Como a crise institucional afeta o período eleitoral? Segundo a Fenaj, ela domina todo o noticiário, empurrando as pautas das candidaturas e as demandas da sociedade civil para o segundo plano, o que prejudica a análise dos programas de governo.

Qual a crítica da Fenaj ao jornalismo atual? A entidade aponta o risco do jornalismo declaratório e a busca excessiva por audiência momentânea, que impedem uma cobertura profunda e equilibrada dos problemas reais do país.

Quais temas deveriam estar em destaque nesta eleição? A Fenaj cita a questão climática, a exploração de terras raras e a atração de data centers como pautas urgentes que não estão recebendo o debate aprofundado necessário.

A recomendação é insistir em uma agenda de longo prazo, ouvir fontes plurais, evitar vieses e focar em informações que gerem cidadania, indo além da simples repercussão de fatos imediatos.