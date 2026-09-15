Projeto de lei propõe obrigatoriedade de aulas de educação alimentar e nutricional em escolas de todo o Brasil

A educação alimentar e nutricional pode se tornar uma disciplina obrigatória em todas as escolas Brasileira, abrangendo desde a educação infantil até o ensino médio

Uma nova proposta legislativa busca transformar a rotina escolar de crianças e adolescentes no país. O Projeto de Lei 2339/26 estabelece a obrigatoriedade da disciplina de Educação Alimentar e Nutricional em toda a rede de ensino, garantindo ao menos uma aula semanal integrada ao projeto pedagógico das unidades escolares.

Conforme informação divulgada pela Agência Câmara, a iniciativa coloca o foco na prevenção de doenças e na promoção de hábitos saudáveis desde cedo. O autor do texto, Deputados Felipe Carreras (PSB-PE), defende que a medida é um passo essencial diante dos desafios atuais de saúde pública relacionados ao excesso de peso entre os jovens.

O projeto determina que as aulas sejam ministradas exclusivamente por nutricionistas com registro ativo no Conselho Regional de Nutricionistas. Para as escolas da rede privada, o texto proíbe expressamente a cobrança de qualquer taxa adicional dos pais ou responsáveis para o cumprimento dessa nova carga horária.

O que será ensinado em sala de aula

Os conteúdos curriculares previstos no projeto são focados na conscientização sobre o que consumimos. Entre os pontos principais, o projeto cita a utilização do Guia Alimentar para a População Brasileira como base pedagógica para orientar os estudantes sobre suas escolhas diárias.

Além disso, o currículo deve abordar a importância do consumo de produtos in natura, temas de segurança alimentar e estratégias para a prevenção de transtornos alimentares. A proposta também prevê avaliações periódicas feitas pelos ministérios da Educação e da Saúde para monitorar o estado nutricional dos alunos.

Prazos para adaptação das escolas

O texto estabelece um cronograma para que as instituições de ensino possam se organizar. As escolas terão o prazo de dois anos para se adaptarem às novas regras, enquanto para os municípios com menos de 20 mil habitantes, o prazo estendido para a implementação será de até três anos.

Tramitação e próximos passos

Para que a proposta se torne lei, o projeto ainda precisa percorrer um caminho legislativo. A matéria será analisada, em caráter conclusivo, pelas comissões de Saúde, de Educação, e de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados.

Após a análise nas comissões, o texto precisará ser aprovado tanto pela Câmara quanto pelo Senado Federal para seguir à sanção. A medida busca, acima de tudo, reduzir os índices de obesidade infantil, considerada pelo autor da proposta um dos problemas mais graves de saúde na atualidade.

FAQ – Perguntas Frequentes

1. Quem poderá dar as aulas de educação alimentar?

Somente nutricionistas com registro ativo no Conselho Regional de Nutricionistas estarão aptos a ministrar a disciplina.

2. Haverá cobrança extra nas escolas particulares?

Não. O projeto de lei proíbe a cobrança de taxas adicionais para o ensino desta disciplina nas escolas privadas.

3. Quais níveis de ensino serão atendidos?

A obrigatoriedade abrange toda a educação básica, incluindo a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio.

4. Como será o monitoramento dos resultados?

O texto prevê que os ministérios da Educação e da Saúde realizem avaliações periódicas sobre o estado nutricional dos estudantes nas escolas.

5. O projeto já está em vigor?

Não. O projeto ainda está em análise na Câmara dos Deputados e precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado antes de se tornar lei.