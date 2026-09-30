Elisiane Moraes toma posse no cargo de Procuradora de Justiça nesta sexta

O Ministério Público do Paraná realizará nesta sexta-feira, 2 de outubro, a solenidade de posse de Elisiane da Silva Moraes no cargo de Procuradora de Justiça.

A cerimônia será às 17 horas, no oitavo andar da sede do MPPR (Bloco II), em Curitiba (Rua Marechal Hermes, 820). O evento será transmitido ao vivo pelo YouTube.



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Trajetória

Natural do Rio Grande do Sul, Elisiane da Silva Moraes ingressou no Ministério Público do Paraná em 22 de agosto de 1997 como Promotora de Justiça Substituta em Francisco Beltrão.

Atuou nas comarcas de Realeza, de entrância inicial, e Medianeira e Dois Vizinhos, de entrância intermediária, e Cascavel, onde permaneceu por mais de 23 anos. Desde 2009, é titular da 4ª Promotoria de Justiça, com atuação junto à 1ª Vara de Família e Anexos da comarca.