Em Campo Largo, Ministério Público do Paraná denuncia agente da área de Segurança Pública por crimes sexuais contra duas crianças da família

O Ministério Público do Paraná, por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba, denunciou nesta semana um homem de 58 anos, que atua como agente da área de Segurança Pública, pelos crimes de estupro de vulnerável, praticado em continuidade delitiva, e atentado violento ao pudor (conforme a legislação vigente à época dos fatos). As vítimas eram crianças quando os crimes teriam sido cometidos e possuem vínculo de parentesco com o denunciado.

Áudio do Promotor de Justiça Eduardo Labruna Dahia

Segundo a denúncia, entre os anos de 2005 e 2007, em Campo Largo, o denunciado constrangeu sua filha, mediante violência e grave ameaça presumida diante da idade da vítima – que tinha nove anos quando os fatos começaram – a praticar ato libidinoso diverso da conjunção carnal, bem como a submeteu a reiteradas tentativas de conjunção carnal. A conduta delituosa era praticada nos momentos em que a mãe da menina estava ausente.

Em relação à segunda vítima – um sobrinho que tinha 10 anos quando os fatos começaram – os abusos ocorreram entre 2016 e 2019, também em Campo Largo. De acordo com a denúncia, o homem praticou com o menino ato libidinoso diverso da conjunção carnal, utilizando-se do ambiente de reuniões familiares em sua residência como artifício para se aproximar da vítima. Os abusos seriam praticados em momentos de interações lúdicas, tais como jogos de tabuleiro e simulações de confrontos físicos (“lutinhas”).

Durante a investigação, também foram relatados abusos contra uma terceira vítima. Entretanto, como esses fatos já estavam prescritos, não puderam ser incluídos na denúncia.

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