Soufiane Rahimi fond en larmes, Achraf Hakimi raconte pourquoi

Le but de Soufiane Rahimi contre Haïti n’a pas seulement compté au tableau d’affichage. Il a aussi marqué les esprits dans le vestiaire marocain. À peine son but inscrit, l’attaquant des Lions de l’Atlas a laissé éclater son émotion, visiblement submergé par ce moment attendu depuis longtemps.

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Interrogé après la rencontre, Achraf Hakimi a expliqué pourquoi cette scène avait autant touché ses coéquipiers. Le défenseur du Paris Saint-Germain a insisté sur le parcours de Rahimi, un joueur dont l’histoire est bien connue au sein du groupe.

« Quand on connaît son histoire, d’où il vient, tous les efforts qu’il a faits pour arriver là où il est aujourd’hui, c’est quelque chose de très émouvant », a confié Hakimi. Pour lui, les larmes de Rahimi ne s’expliquent pas seulement par un but en Coupe du monde, mais par tout ce qu’il représente dans la trajectoire du joueur.

Achraf Hakimi a également raconté que cette émotion avait gagné l’ensemble de l’équipe. « Quand il marque son premier but en Coupe du monde et qu’il commence à pleurer, il nous met tous les larmes aux yeux. On avait envie de pleurer avec lui », a-t-il poursuivi.

Sans en faire trop, Hakimi a surtout voulu rappeler le lien qui unit Rahimi au groupe. Le joueur d’Al Ain n’est pas arrivé par hasard chez les Lions de l’Atlas. Son parcours, sa patience et son travail ont fini par trouver une récompense sur la scène mondiale.

« Il fait partie de nous. Il est avec nous depuis longtemps et on sait d’où il vient, les efforts qu’il a fournis », a ajouté Hakimi, soulignant l’estime dont bénéficie Rahimi auprès de ses coéquipiers.

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Après le match, le latéral marocain est allé lui glisser quelques mots. « Je lui ai dit qu’il le méritait », a-t-il révélé. Une phrase simple, mais qui résume le sentiment général autour de ce but : celui d’un joueur récompensé pour sa persévérance.