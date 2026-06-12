Em Curitiba, Gaeco cumpre seis mandados de busca e apreensão e prende em flagrante dois policiais militares em operação contra tráfico de drogas e receptação

O Núcleo de Curitiba do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Paraná deflagrou nesta sexta-feira, 12 de junho, operação para apurar a atuação de um grupo criminoso envolvido em crimes de tráfico de drogas e receptação, com a participação de policiais militares.

Áudio do Promotor de Justiça Emiliano Antunes Motta Waltrick

Conforme as investigações, os alvos dos mandados, incluindo dois policiais militares, estariam ligados à subtração de uma carga de cocaína que teria sido trazida e mantida em depósito em Curitiba.

Seis mandados de busca e apreensão foram cumpridos, com apoio da Corregedoria-Geral da Polícia Militar, em residências dos investigados e em uma unidade policial. As ordens judiciais foram expedidas pela Central de Garantias Especializada de Curitiba e pela Vara da Auditoria da Justiça Militar.

Foram apreendidos na operação dispositivos eletrônicos e documentos que serão analisados na investigação, além de R$ 51,5 mil com um dos policiais militares. Os dois policiais militares foram presos em flagrante pela posse irregular de munições, granadas e anabolizantes, também apreendidos na operação.

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