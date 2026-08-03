Programa desta semana traz orientações de segurança para o cotidiano tanto na residência quanto no ambiente de trabalho

Na edição desta semana, o tema é segurança. O Promotor de Justiça Francisco Ilídio Hernandes Lopes, do Ministério Público do Paraná, traz orientações para a segurança no dia a dia, seja no ambiente doméstico, seja no ambiente de trabalho. Ele fala, entre outras questões, sobre a responsabilidade de cada um para que sua casa ou o local onde trabalha esteja seguro, fala sobre a guarda de documentos, dá dicas sobre como criar senhas fortes e facilmente memorizáveis e aponta algumas atitudes comuns que podem colocar em risco a segurança física e patrimonial.

Acesse o programa:

• Edição completa

• Bloco um

• Bloco dois

Inventários extrajudiciais – O MP no Rádio da semana anterior tratou dos inventários extrajudiciais de crianças, adolescentes e pessoas incapazes. O Promotor de Justiça Lincoln Luiz Pereira, do Ministério Público do Paraná, explicou o que são esses inventários, como podem ser feitos, quais suas vantagens em relação ao inventário feito na Justiça e como o MP atua nesses casos, entre outras questões.

Podcasts – O MP no Rádio é disponibilizado também nas plataformas Spotify e Apple.

Gratuito – As entrevistas podem ser baixadas gratuitamente por qualquer rádio interessada. O programa, produzido pela Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná, também pode ser editado, desde que mantido no contexto e devidamente creditado.

Contato – Para envio de sugestões (inclusive de temas), críticas e comentários sobre os programas, os contatos são o e-mail [email protected] e os telefones (41) 3250-4469 e (41) 3250-4249.

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