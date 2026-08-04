São Paulo amplia proteção contra a poliomielite com segunda dose de reforço a partir de segunda-feira (3)

Estado também realizará resgate vacinal para as crianças de 5 a 6 anos de idade que não possuem o esquema vacinal completo

A partir da próxima segunda-feira (3), o Estado de São Paulo passa a adotar o segundo reforço da vacina inativada contra a poliomielite (VIP) no calendário de vacinação de rotina e, permitirá a atualização do esquema vacinal de crianças de até 6 anos, 11 meses e 29 dias. A medida tem como objetivo resgatar crianças com esquema vacinal incompleto ou em atraso, ampliando o tempo de proteção contra a doença.

Para as crianças nesta faixa etária, que receberam as três doses do esquema básico, será realizada a dose de reforço com intervalo de seis meses entre a última dose. Para as demais situações, a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo recomenda que os responsáveis procurem a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima de sua residência para que seja feita a avaliação da caderneta de vacinação.

Para a implantação da estratégia, o Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo (CVE-SP) está realizando a distribuição de cerca de 200 mil doses do imunizante aos municípios até a próxima semana. Somente no mês de julho, foram recebidas 150 mil doses. A meta é alcançar 95% de cobertura vacinal, índice considerado ideal para garantir a proteção individual e coletiva contra a doença. Atualmente, a cobertura vacinal contra a doença no estado é de 75,49%, até maio deste ano.

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“Essa estratégia representa uma oportunidade para que pais e responsáveis verifiquem a caderneta de vacinação e atualizem as doses em atraso. Manter o esquema vacinal completo é a forma mais segura de proteger as crianças e preservar o Estado de São Paulo livre da poliomielite”, reforçou Tatiana Lang, diretora do CVE-SP

Com a atualização, o esquema vacinal contra a poliomielite passa a prever três doses da vacina inativada (VIP), aos 2, 4 e 6 meses de idade, além de dois reforços: o primeiro aos 15 meses e o segundo aos 4 anos. Todas as doses são realizadas com a VIP. A orientação é que pais e responsáveis verifiquem a caderneta de vacinação e mantenham o esquema vacinal das crianças em dia.

O Brasil não registra casos de poliomielite desde 1989 e, em 1994, recebeu a certificação de área livre da circulação do poliovírus selvagem. A manutenção desse cenário é resultado das estratégias de vacinação adotadas ao longo das últimas décadas e depende da manutenção de elevadas coberturas vacinais.

Multivacinação

A partir da próxima segunda-feira (3), terá início também a Campanha de Multivacinação para atualização da Caderneta de Vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos. A mobilização da SES-SP será realizada nos 645 municípios paulistas para identificar e atualizar esquemas vacinais em atraso.

Pais e responsáveis devem levar crianças e adolescentes aos postos de vacinação com a caderneta, para que as equipes verifiquem as doses indicadas de acordo com a faixa etária e o histórico vacinal. Os locais e horários de atendimento são definidos por cada município. Todos os imunizantes do Calendário Nacional de Vacinação estão disponíveis nas Unidades Básicas de Saúde dos 645 municípios paulistas.

Neste ano, a campanha será acompanhada de uma estratégia adicional contra o sarampo na capital paulista, em Guarulhos e em São Bernardo do Campo. Nos três municípios, a vacina tríplice viral será oferecida a todas as pessoas de 6 meses a 59 anos, independentemente da situação vacinal. A medida considera o atual cenário epidemiológico da doença. Nesta quinta-feira (30), o Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE) confirmou o 15º caso de sarampo no estado em 2026. O registro é de Guarulhos e envolve uma criança sem histórico de vacinação contra a doença.