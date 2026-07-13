Em Curitiba, MPPR denuncia por associação criminosa, furto e estelionato 22 pessoas que cometiam delitos em equipamentos do transporte coletivo da capital

O Ministério Público do Paraná, por meio da 6ª Promotoria de Justiça de Prevenção e Persecução Criminal de Curitiba, ofereceu denúncia criminal contra 22 pessoas investigadas por crimes de associação criminosa, furtos qualificados e estelionatos simples e majorados cometidos nos espaços de transporte coletivo da capital. A denúncia abrange a prática de 121 condutas delituosas. Também foram denunciados fatos praticados no mesmo contexto por agentes do mesmo grupo com ramificações em Londrina, no Norte Central do estado.

Áudio da Promotora de Justiça Sílvia Leme Corrêa

As condutas foram apuradas após análise do sistema de identificação facial de acesso ao sistema de transporte público de Curitiba que indicaram o uso conjunto de cartões-transporte e de crédito furtados. Os alvos principais da associação eram idosos, vitimados em ações rápidas e mediante simulação de tumulto a fim de anular qualquer possibilidade de reação por parte dos ofendidos. Durante a investigação, foram recuperados cartões-transporte de outras cidades, além de máquinas de cartões bancários.

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