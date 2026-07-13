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Uber exclui Polo, Argo, Virtus, Nivus e outros carros das categorias Comfort e Black

Uber exclui Polo, Argo, Virtus, Nivus e outros carros das categorias Comfort e Black

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Uber exclui Polo, Argo, Virtus, Nivus e outros carros das categorias Comfort e Black
Uber
Foto: Reprodução

Novas regras entram em vigor em janeiro de 2027 e obrigarão milhares de motoristas a reverem seus veículos




A Uber realizará mudanças importantes nas categorias Comfort e Black que começam a valer em 11 de janeiro de 2027, conforme apurado pelo Mundo do Automóvel para PCD, diversos modelos bastante utilizados por motoristas de aplicativo deixarão de ser aceitos nas categorias premium, mesmo que estejam em ótimo estado de conservação.

Segundo a reportagem, a atualização considera pesquisas com usuários e a evolução do mercado automotivo. Os novos critérios priorizam conforto, espaço interno, acabamento e a experiência oferecida aos passageiros.

Nivus, Virtus e Cruze deixam o Uber Black

A partir de janeiro de 2027, os seguintes modelos não poderão mais ser cadastrados ou permanecer na categoria Black:

  • Audi A3
  • CAOA Chery Arrizo 5
  • Chevrolet Cruze
  • Citroën C4 Lounge
  • Citroën C4 Cactus
  • Hyundai Ioniq
  • Renault Duster
  • Toyota Prius
  • Volkswagen Nivus
  • Volkswagen Virtus* (permanece elegível até 5 de julho de 2027)

Apesar da mudança, esses veículos ainda poderão operar na categoria Comfort, desde que atendam às demais exigências da plataforma.

Outro caso especial é o BYD Dolphin. O modelo poderá ser cadastrado no Uber Black somente até 31 de dezembro de 2026. Depois dessa data, novos cadastros serão bloqueados, embora os veículos já registrados permaneçam na categoria até 31 de dezembro de 2027.

Polo, Argo e Yaris deixam o Comfort

As alterações também atingem a categoria Comfort.

Os modelos abaixo passarão a operar apenas no UberX:

  • Chevrolet Joy Plus
  • Chevrolet Prisma
  • Fiat Argo
  • JAC iEV40
  • JAC J3 Turin
  • Kia Rio
  • Peugeot 208
  • Renault Zoe
  • Toyota Yaris
  • Volkswagen Polo
  • Volkswagen Voyage

Na prática, os motoristas continuarão utilizando esses veículos normalmente na plataforma. Entretanto, deixarão de receber chamadas da categoria Comfort, que normalmente oferece tarifas superiores ao UberX.

Além da exclusão de modelos, a Uber também endureceu os requisitos de ano-modelo em diversas cidades.

Em mercados como São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Brasília, alguns veículos precisarão ser mais novos para continuar no Uber Black.

Entre eles estão:

  • Honda City: mínimo ano-modelo 2023
  • BYD Dolphin: mínimo ano-modelo 2024
  • Volkswagen Virtus: mínimo ano-modelo 2025
  • Peugeot 2008: mínimo ano-modelo 2025

Requisitos continuam elevados

Para atuar no Uber Black, o motorista precisa possuir mais de 100 viagens concluídas, avaliação mínima de 4,85 estrelas e veículo dentro das cores aceitas pela plataforma.

Já no Uber Comfort, também são exigidas mais de 100 viagens. A nota mínima é de 4,85 em algumas cidades e de 4,80 nas demais localidades atendidas.

Com a entrada das novas regras em janeiro de 2027, muitos motoristas terão alguns meses para avaliar se vale a pena renovar a frota ou migrar para outro veículo compatível com as categorias premium, ressalta o Mundo do Automóvel para PCD.

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See more: The Global Track

Corinthia Mes

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