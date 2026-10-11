Mega-Sena acumula para R$ 150 milhões

O prêmio da Mega-Sena acumulou e agora está estimado em R$ 150 milhões para o próximo sorteio, que será realizado na quarta-feira, dia 14 de outubro.

A expectativa dos apostadores brasileiros aumenta após o concurso mais recente não registrar vencedores na faixa principal. O valor, que já era expressivo, segue em trajetória de crescimento para os próximos jogos.

O sorteio do Concurso 3.069 ocorreu na manhã deste domingo, dia 11 de outubro, no Espaço da Sorte, localizado na capital paulista. O evento atraiu a atenção de milhares de brasileiros que acompanharam o resultado em busca do prêmio milionário.

Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação, o prêmio acumulou, uma vez que nenhuma aposta conseguiu acertar as seis dezenas sorteadas. Agora, a estimativa para o próximo sorteio alcança a marca de R$ 150 milhões.

Confira os números sorteados

Para quem deseja conferir se a sorte bateu à porta, os números sorteados no Concurso 3.069 foram: 05, 19, 22, 44, 47 e 57. É importante verificar com atenção cada uma das dezenas registradas em seu bilhete.

Detalhamento da premiação

Embora ninguém tenha levado o prêmio principal, centenas de apostadores foram contemplados nas faixas secundárias. Ao todo, 150 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 26.095,23 cada.

Além disso, a sorte sorriu para 9.096 apostas que acertaram quatro dezenas. Cada um desses ganhadores receberá o valor de R$ 709,33. Os prêmios podem ser retirados conforme as normas estabelecidas pela loteria federal.

Como participar do próximo concurso

O próximo sorteio está agendado para a quarta-feira, dia 14. Para participar, o interessado deve realizar sua aposta em uma casa lotérica credenciada ou pelos canais oficiais de apostas online disponibilizados pela Caixa.

Vale lembrar que a aposta simples, composta por seis dezenas, tem o custo de R$ 6. É fundamental conferir os prazos de encerramento das apostas para não perder a chance de concorrer ao prêmio acumulado de R$ 150 milhões.

Perguntas frequentes sobre a Mega-Sena

Qual é o valor estimado do próximo prêmio da Mega-Sena?

O prêmio está estimado em R$ 150 milhões para o sorteio da próxima quarta-feira.

Quais foram as dezenas sorteadas no Concurso 3.069?

As dezenas sorteadas foram 05, 19, 22, 44, 47 e 57.

Quantas pessoas acertaram a quina neste último sorteio?

Ao todo, 150 apostas acertaram cinco dezenas e cada uma receberá R$ 26.095,23.

Qual o valor da aposta simples na Mega-Sena?

A aposta simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Quando será realizado o próximo sorteio da Mega-Sena?

O próximo sorteio ocorrerá na quarta-feira, dia 14 de outubro.